vivo Y03 Geekbench Testine Girdi: Özellikleri Ortaya Çıktı!

vivo'nun yeni telefonu Y03'ün bazı özellikleri Geekbench'teki testler sonucunda ortaya çıktı. vivo Y03'ün, vivo Y02'nin yerine geçmesi bekleniyor.

Geekbench verilerine göre 8 çekirdekli bir işlemci ve 2.0 GHz'ye kadar varan bir çalışma performansı bekleniyor. MediaTek Helio G85 işlemciye sahip olacak olan telefon modeli, kullanıcı beklentilerini karşılayan bir performansla gelecek.

Geekbench Raporlarına Göre vivo Y03 Özellikleri

İşletim Sistemi: Android 14

RAM: 4 GB

Ekran: 6.56 inç

Depolama: 64 GB

Pil Gücü: 5000 mAh

vivo Y03, tek çekirdekli işlem testlerinde 392 puan, çok çekirdekli testlerinde ise 1.304 puan aldı. Bu puanların düşük olma sebebi, civo'nun olabildiğince bütçe dostu telefonlar çıkarmaya çalışmasından kaynaklanıyor.

vivo Y03'ün ne zaman satışa çıkacağı belli değil. Fakat çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu yüzden kısa zamanda çıkış yapacağı tahmin ediliyor. vivo'nun diğer modelleri Türkiye'de satışta olsa da, Y03'ün ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı bilgisi henüz paylaşılmadı.