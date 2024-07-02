vivo'nun Uygun Fiyatlı Telefonu İçin Geri Sayım Başladı!

Uygun fiyatlı ürünlerinin sayısını artırmak için çalışmalarını sürdüren vivo, çok yakında Y03s ve Y03t modelleriyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Son gelen raporlar, vivo Y03t modelinin lansman öncesi kritik bir eşiği aştığını ortaya koyuyor. İşte akıllı telefonla ilgili tüm bilinenler!

vivo Y03t, SDPPI ve SIRIM Sertifikalarını Aldı

vivo Y03t, V2344 model numarasıyla SDPPI ve SIRIM veri tabanlarında göründü. Listeler, akıllı telefonun herhangi bir özelliğini ortaya çıkarmazken tanıtımın uzakta olmadığını gösteriyor. Aynı zamanda, ürünün daha önce V2409 model numarasıyla IMEI veri tabanında da ortaya çıktığını belirtelim.

Şu an için vivo Y03t modeliyle ilgili herhangi bir teknik detay mevcut değil. Ancak, şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre mart ayında satışa çıkan Y03 modeline benzer teknik özelliklerle raflardaki yerini alacak. Kullanıcılara fikir verebilmesi açısından, söz konusu cihazın özellikleri şöyle:

Özellik Detaylar Ekran 6,56 inç IPS LCD, HD+ çözünürlük, 90Hz yenileme hızı İşlemci MediaTek Helio G85 RAM 4 GB LPDDR4x Depolama 128 GB'a kadar dahili depolama Pil 5000mAh, 15W hızlı şarj İşletim Sistemi Android 14 tabanlı FunTouch OS 14 Arka Kamera 13 MP ana sensör, QVGA lens Ön Kamera 5 MP Bağlantı Çift SIM desteği, 4G bağlantısı, çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS Dayanıklılık IP54 toz ve suya dayanıklılık