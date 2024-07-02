vivo'nun Uygun Fiyatlı Telefonu İçin Geri Sayım Başladı!
vivo Y03t modeli lansman öncesi önemli bir eşiği aştı. Peki akıllı telefon kullanıcılara neler sunacak?
Uygun fiyatlı ürünlerinin sayısını artırmak için çalışmalarını sürdüren vivo, çok yakında Y03s ve Y03t modelleriyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Son gelen raporlar, vivo Y03t modelinin lansman öncesi kritik bir eşiği aştığını ortaya koyuyor. İşte akıllı telefonla ilgili tüm bilinenler!
vivo Y03t, SDPPI ve SIRIM Sertifikalarını Aldı
vivo Y03t, V2344 model numarasıyla SDPPI ve SIRIM veri tabanlarında göründü. Listeler, akıllı telefonun herhangi bir özelliğini ortaya çıkarmazken tanıtımın uzakta olmadığını gösteriyor. Aynı zamanda, ürünün daha önce V2409 model numarasıyla IMEI veri tabanında da ortaya çıktığını belirtelim.
Şu an için vivo Y03t modeliyle ilgili herhangi bir teknik detay mevcut değil. Ancak, şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre mart ayında satışa çıkan Y03 modeline benzer teknik özelliklerle raflardaki yerini alacak. Kullanıcılara fikir verebilmesi açısından, söz konusu cihazın özellikleri şöyle:
|Özellik
|Detaylar
|Ekran
|6,56 inç IPS LCD, HD+ çözünürlük, 90Hz yenileme hızı
|İşlemci
|MediaTek Helio G85
|RAM
|4 GB LPDDR4x
|Depolama
|128 GB'a kadar dahili depolama
|Pil
|5000mAh, 15W hızlı şarj
|İşletim Sistemi
|Android 14 tabanlı FunTouch OS 14
|Arka Kamera
|13 MP ana sensör, QVGA lens
|Ön Kamera
|5 MP
|Bağlantı
|Çift SIM desteği, 4G bağlantısı, çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS
|Dayanıklılık
|IP54 toz ve suya dayanıklılık
Vivo V40 Serisi Özellikleri ve Fiyatı
Vivo'nun yeni akıllı telefon serisinde yer alan cihazların büyük bir kısmı tanıtıldı. İşte, Vivo V40 serisindeki telefon modelleri, özellikleri ve fiyatları!
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