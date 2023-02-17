Vivo Y100 Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!
Vivo Y100 özellikleri ve fiyatı açıklandı. Peki, Vivo'nun geliştirdiği akıllı telefon modeli kullanıcılara neler sunuyor? İşte yeni telefona dair detaylar!
Yapılan tanıtımla beraber Vivo Y100 özellikleri ve fiyatı belli oldu. Vivo tarafından üretilen yeni akıllı telefon modeli, sahip olduğu donanım bileşenleri ve başarılı tasarımıyla dikkat çekiyor. Telefona ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.
Vivo Y100 Özellikleri ve Fiyatı
- Ekran Boyutu: 6,38 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
- Ekran Paneli: AMOLED
- İşlemci: MediaTek Dimensity 900
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Batarya: 4500 mAh
- Hızlı Şarj: 44W
- Arka Kamera: 64 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Yazılım: Android 13, Funtouch 13
- Fiyat: Yaklaşık 301 dolar
6,38 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Vivo Y100, AMOLED ekran üzerinde kullanıcılarına 1080 x 2400 piksel çözünürlük, HDR10+ ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. 181 gram ağırlığındaki akıllı telefon 7,7 mm kalınlığında.
Gücünü MediaTek Dimensity 900 işlemcisinden alan cihazda 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. Vivo Y100'de Mali-G68 MC4 GPU mevcut. 4500 mAh batarya kapasitesine sahip olan telefonda 44W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor.
Cihazın arka yüzeyinde 64 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü mevcut. Ön tarafta ise 16 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera bulunuyor.
vivo T2 5G'nin Özellikleri Belli Oldu
Çinli telefon üreticisi vivo, yakın zamanda yeni 5G destekli modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu yıl içerisinde tanıtılması planlanan vivo T2 5G ile ilgili detaylar yavaş yavaş gelmeye başladı.
Çok şık bir tasarıma sahip olan Vivo Y100 isimli akıllı telefon modeli IP54 sertifikasını destekliyor. Android 13 tabanlı Funtouch 13 ile beraber gelen telefon yaklaşık 301 dolar fiyat etiketine sahip.
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