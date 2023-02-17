Vivo Y100 Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!

Yapılan tanıtımla beraber Vivo Y100 özellikleri ve fiyatı belli oldu. Vivo tarafından üretilen yeni akıllı telefon modeli, sahip olduğu donanım bileşenleri ve başarılı tasarımıyla dikkat çekiyor. Telefona ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Vivo Y100 Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 6,38 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

Ekran Paneli: AMOLED

İşlemci: MediaTek Dimensity 900

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Batarya: 4500 mAh

Hızlı Şarj: 44W

Arka Kamera: 64 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Yazılım: Android 13, Funtouch 13

Fiyat: Yaklaşık 301 dolar

6,38 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Vivo Y100, AMOLED ekran üzerinde kullanıcılarına 1080 x 2400 piksel çözünürlük, HDR10+ ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. 181 gram ağırlığındaki akıllı telefon 7,7 mm kalınlığında.

Gücünü MediaTek Dimensity 900 işlemcisinden alan cihazda 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. Vivo Y100'de Mali-G68 MC4 GPU mevcut. 4500 mAh batarya kapasitesine sahip olan telefonda 44W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor.

Cihazın arka yüzeyinde 64 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü mevcut. Ön tarafta ise 16 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera bulunuyor.

Çok şık bir tasarıma sahip olan Vivo Y100 isimli akıllı telefon modeli IP54 sertifikasını destekliyor. Android 13 tabanlı Funtouch 13 ile beraber gelen telefon yaklaşık 301 dolar fiyat etiketine sahip.