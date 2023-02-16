vivo T2 5G'nin Özellikleri Belli Oldu

Çinli telefon üreticisi vivo, yakın zamanda yeni 5G destekli modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu yıl içerisinde tanıtılması planlanan vivo T2 5G ile ilgili detaylar yavaş yavaş gelmeye başladı.

Google Play Console üzerinde listelenen vivo T2 5G'nin bazı özellikleri belli oldu. Buna göre Çinli üreticinin yeni telefonunda Snapdragon 695 SoC bulunacak.

vivo T2 5G Özellikleri ve Fiyatı

Adından da anlaşılabileceği üzere 5G destekli olarak gelmesi planlanan vivo T2 5G, Google Play Console üzerinde V2222 model numarasıyla listelendi. Elde edilen bilgilere göre Qualcomm'un orta segment için ürettiği başarılı yonga setlerinden Snapdragon 695 SoC ile birlikte gelmesi beklenen telefonda 8 GB RAM bulunacak.

Ekran tarafında ise FHD+ 1080x2400 piksel bir panele sahip olan vivo T2 5G, Android 13 desteği ile birlikte gelecek. vivo'nun yakın zamanda başlattığı T ailesine katılacak olan vivo T2 5G fiyatı, henüz belli değil. Telefonun yakın zamanda Hindistan'da satışa sunulması bekleniyor.