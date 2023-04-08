Vivo Y100A Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı
Çok yakında piyasaya sürülmesi beklenen Vivo Y100A modelinin özellikleri ve fiyatı gün yüzüne çıktı. İşte Vivo marka yeni akıllı telefona dair ayrıntılar!
Vivo Y100A modelinin özellikleri ve fiyatı sızdırıldı. Ayrıca cihaza ait bir tanıtım görseli de ortaya çıktı. Peki, Vivo'nun yeni akıllı telefon modeli donanım ve tasarım konularında neler sunacak? Y100A'ya dair detaylar haberimizde.
Vivo Y100A Özellikleri Listesi
- Ekran Boyutu: 6,38 inç
- Ekran Çözünürlüğü: FHD+
- Ekran Paneli: AMOLED
- İşlemci: MediaTek Dimensity 920
- RAM: 8 GB
- Depolama: 256 GB
- Batarya: 4500 mAh
- Hızlı Şarj: 44W
- Arka Kamera: 64 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
Ortaya çıkan tanıtım görseline göre telefon altın ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle beraber gelecek. Cihazın arka tarafında OIS desteğine ve LED flaşa sahip üçlü kamera bulunuyor. Telefonun sağ tarafında ise ses butonları ve güç butonu mevcut.
Telefonda MediaTek Dimensity 920 işlemcisinin yer aldığı ileri sürülüyor. Söylentilere göre telefonda 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunuyor. 4500 mAh batarya kapasitesine sahip olan model 44W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.
Vivo Y100A Fiyatı
Vivo Y100A isimli akıllı telefon modelinin Hindistan'da yaklaşık olarak 330 dolar fiyat etiketiyle satılacağı tahmin ediliyor.
Vivo T2 5G Geekbench Puanları Ortaya Çıktı
Vivo T2 5G Geekbench puanları ile gündeme geldi. Yakında piyasaya sürülmesi beklenen yeni akıllı telefon modeli T2 5G'nin Geekbench testinde sergilediği performansa dair tüm detaylar haberimizde.
Vivo marka yeni akıllı telefon hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
YORUMLAR