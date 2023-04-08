Vivo Y100A Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı

Vivo Y100A modelinin özellikleri ve fiyatı sızdırıldı. Ayrıca cihaza ait bir tanıtım görseli de ortaya çıktı. Peki, Vivo'nun yeni akıllı telefon modeli donanım ve tasarım konularında neler sunacak? Y100A'ya dair detaylar haberimizde.

Vivo Y100A Özellikleri Listesi

Ekran Boyutu: 6,38 inç

Ekran Çözünürlüğü: FHD+

Ekran Paneli: AMOLED

İşlemci: MediaTek Dimensity 920

RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB

Batarya: 4500 mAh

Hızlı Şarj: 44W

Arka Kamera: 64 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Ortaya çıkan tanıtım görseline göre telefon altın ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle beraber gelecek. Cihazın arka tarafında OIS desteğine ve LED flaşa sahip üçlü kamera bulunuyor. Telefonun sağ tarafında ise ses butonları ve güç butonu mevcut.

Telefonda MediaTek Dimensity 920 işlemcisinin yer aldığı ileri sürülüyor. Söylentilere göre telefonda 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunuyor. 4500 mAh batarya kapasitesine sahip olan model 44W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Vivo Y100A Fiyatı

Vivo Y100A isimli akıllı telefon modelinin Hindistan'da yaklaşık olarak 330 dolar fiyat etiketiyle satılacağı tahmin ediliyor.

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