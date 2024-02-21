vivo Y100T 5G Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Akıllı telefon pazarında son dönemdeki aktifliğiyle dikkat çeken vivo, ürün yelpazesine bir yeni ürün daha ekliyor. Marka, bir süredir beklenen yeni vivo Y100T 5G modelini tanıttı.

6,64 inçlik geniş ekranıyla kullanıcı karşısına çıkan telefon modeli, renk seçenekleriyle tasarımına zarif bir dokunuşta bulunuyor. Yenilikçi özellikleri ve uygun fıyatıyla da doğruda orta segmente hitap ediyor.

vivo Y100T 5G Özellikleri

Android tabanlı OriginOS işletim sistemiyle gelen telefon modelinin 2 farklı depolama ve RAM seçeneği bulunuyor. Bunlardan biri 8 GB RAM / 256 GB depolama, diğeri ise 12 GB RAM / 512 GB depolama şeklinde kullanıcıya sunuluyor.

Bununla birlikte 6,64 inçlik ekran IPS LCD olup FHD+ çözünürlüğe sahip. Ayrıca 120 Hz yenileme hızıyla da akıcı bir mobil deneyimi yaşatıyor. Telefon modelinin MediaTek imzalı Dimensity 8200 işlemcili olması da performas gücünün yüksek olmasının önünü açıyor.

120 W hızlı şarj

5.000 mAh batarya kapasitesi

16 MP ön kamera

64 MP ana kamera + 2 MP derinlik sensörü

5G bağlantılı

NFC, Yan tarafta parmak izi okuyucu

Beyaz ve mavi renk sçeenekleri

vivo Y100T 5G'nin fiyatı henüz belli değil ancak vivo'nun çoğu modeli gibi oldukça uygun bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Cihazın fiyatına dair net bilginin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.