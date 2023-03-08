Vivo Y11 (2023) Özellikleri ve Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı

Vivo Y11 (2023) özellikleri ve çıkış tarihi sızdırıldı. Peki, piyasaya sürdüğü akıllı telefonlarla dünya çapında tanınan şirketin yeni modeli neler sunacak? Yaşanan gelişmeye dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Vivo Y11 (2023) Özellikleri Listesi

Ekran Boyutu: 6,5 inç

Ekran Çözünürlüğü: Full HD+

Ekran Teknolojisi: LCD

RAM: 4 GB + 4 GB sanal bellek

Depolama Alanı: 128 GB

Batarya: 5000 mAh

Hızlı Şarj: 18W

Yazılım: Android 13

Ortaya çıkan bilgilere göre Vivo, orta segmentte konumlanan akıllı telefon modellerinden biri olan Vivo Y11'in 2023 sürümünü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yaşanan bir sızıntı sonucunda Vivo Y11 (2023) isimli telefonun donanım bileşenleri ve çıkış tarihi gün yüzüne çıktı.

İddiaya göre 6,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, LCD ekran üzerinde Full HD+ çözünürlük sunacak. 128 GB depolama alanı ile beraber geleceği söylenen cihazda 4 GB RAM'in yanı sıra 4 GB sanal belleğin de yer alacağı ileri sürüldü.

5000 mAh batarya kapasitesine sahip olan modelin 18W hızlı şarj teknolojisini desteklemesi bekleniyor. Peki, Android 13 işletim sistemi ile birlikte gelecek Vivo Y11 (2023) modeli ne zaman çıkacak?

Vivo Y11 (2023) Çıkış Tarihi

İki veya üç renk seçeneğiyle birlikte geleceği ileri sürülen telefonun bu ayın sonunda Çin'de satışa sunulması bekleniyor. Söylentilere göre telefonun küresel tanıtımı nisan ayında yapılacak.