Vivo Y11 (2023) Özellikleri ve Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı
Yaşanan sızıntı ile beraber Vivo Y11 (2023) özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu. İşte Vivo'nun yakında piyasaya sürmesi beklenen telefonun detayları!
Vivo Y11 (2023) özellikleri ve çıkış tarihi sızdırıldı. Peki, piyasaya sürdüğü akıllı telefonlarla dünya çapında tanınan şirketin yeni modeli neler sunacak? Yaşanan gelişmeye dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.
Vivo Y11 (2023) Özellikleri Listesi
- Ekran Boyutu: 6,5 inç
- Ekran Çözünürlüğü: Full HD+
- Ekran Teknolojisi: LCD
- RAM: 4 GB + 4 GB sanal bellek
- Depolama Alanı: 128 GB
- Batarya: 5000 mAh
- Hızlı Şarj: 18W
- Yazılım: Android 13
Ortaya çıkan bilgilere göre Vivo, orta segmentte konumlanan akıllı telefon modellerinden biri olan Vivo Y11'in 2023 sürümünü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yaşanan bir sızıntı sonucunda Vivo Y11 (2023) isimli telefonun donanım bileşenleri ve çıkış tarihi gün yüzüne çıktı.
İddiaya göre 6,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, LCD ekran üzerinde Full HD+ çözünürlük sunacak. 128 GB depolama alanı ile beraber geleceği söylenen cihazda 4 GB RAM'in yanı sıra 4 GB sanal belleğin de yer alacağı ileri sürüldü.
5000 mAh batarya kapasitesine sahip olan modelin 18W hızlı şarj teknolojisini desteklemesi bekleniyor. Peki, Android 13 işletim sistemi ile birlikte gelecek Vivo Y11 (2023) modeli ne zaman çıkacak?
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Vivo Y11 (2023) Çıkış Tarihi
İki veya üç renk seçeneğiyle birlikte geleceği ileri sürülen telefonun bu ayın sonunda Çin'de satışa sunulması bekleniyor. Söylentilere göre telefonun küresel tanıtımı nisan ayında yapılacak.
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