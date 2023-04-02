Vivo Y11 (2023) Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!

Gerçekleştirilen tanıtım sonucunda Vivo Y11 (2023) özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, şık tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplayan telefon neler sunuyor? Vivo marka yeni modele dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Vivo 2014 yılında 4 inç ekran büyüklüğüne, 5 MP arka kameraya ve 1700 mAh batarya kapasitesine sahip Y11 modelini satışa sunmuştu. 2019 yılının ekim ay ında modern tasarıma ve daha iyi donanım bileşenlerine sahip yeni bir model piyasaya sürmüştü.

Telefon üreticisi bu kez Vivo Y11'in 2023 versiyonunu tanıttı. Tanıtılan yeni telefon farklı bir tasarıma ve daha iyi donanım bileşenleriyle birlikte geliyor.

Vivo Y11 (2023) Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,51 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 720 piksel

Ekran Teknolojisi: LCD

Ekran Yenileme Hızı: 60Hz

İşlemci: MediaTek Helio P35

RAM: 4 GB / 6 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 8 MP

Ön Kamera: 5 MP

Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

Ağırlık: 186 gram

Kalınlık: 8,49 mm

Gücünü MediaTek Helio P35 işlemcisinden alan telefonda 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği bulunuyor. 128 GB depolama alanına sahip olan Vivo Y11 (2023) modeli MicroSD kart aracılığıyla 1 TB'a kadar genişletilebiliyor.

Vivo Y11 (2023) Fiyatı

4 GB RAM + 128 GB Depolama Alanı: Yaklaşık 130 dolar

6 GB RAM + 256 GB Depolama Alanı: Yaklaşık 145 dolar

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