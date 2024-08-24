Bu Özelliklere Bedava: vivo Y18i Tanıtıldı!

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından vivo, teknik özellikleriyle ve fiyatıyla kullanıcıları üzmeyecek vivo Y18i modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Peki, akıllı telefon tam olarak neler sunuyor? İşte vivo Y18i özellikleri ve fiyatı!

vivo Y18i Özellikleri ve Fiyatı

vivo Y18i modelinde 6.56 inç Full HD+ çözünürlüklü 90 Hz yenileme hızı sunan LDC bir panel karşımıza çıkıyor. Giriş segmentin vazgeçilmezi damla çentik tasarımını benimseyen modelin Unisoc T612 işlemcisinden güç aldığını belirtelim.

Akıllı telefonda 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama mevcut. Kullanıcılar dilerse, microSD kart desteği sayesinde 1 TB'a kadar depolamada artırıma gidebiliyorlar. Dahası, 5 Megapiksel selfie, 13 Megapiksel ana ve 0,08 Megapiksel sensörlerine ev sahipliği yapıyor.

15W şarj desteğine sahip 5.000 mAh'lik bir pilden beslenen cihazın teknik özellikleri ve fiyatı şöyle;

Özellik Detaylar İşlemci (SoC) Unisoc T612 İşletim Sistemi Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 RAM 4 GB Dahili Depolama 64 GB, 1TB'a kadar microSD kart desteği Ekran 6.56" HD+ LCD, 90Hz yenileme hızı, 528 nits HBM parlaklık Ön Kamera 5 MP Arka Kamera 13 MP ana kamera + 0.08 MP yardımcı birim Batarya 5,000 mAh, 15W şarj desteği Suya ve Toza Dayanıklılık IP54 sertifikası Hoparlör Stereo hoparlörler Bluetooth 5.0 Renk Seçenekleri Space Black, Gem Green Fiyat Yaklaşık $95/€85)

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