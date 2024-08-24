Bu Özelliklere Bedava: vivo Y18i Tanıtıldı!
Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından vivo, teknik özellikleriyle ve fiyatıyla kullanıcıları üzmeyecek vivo Y18i modelini tanıttı!
Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından vivo, teknik özellikleriyle ve fiyatıyla kullanıcıları üzmeyecek vivo Y18i modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Peki, akıllı telefon tam olarak neler sunuyor? İşte vivo Y18i özellikleri ve fiyatı!
vivo Y18i Özellikleri ve Fiyatı
vivo Y18i modelinde 6.56 inç Full HD+ çözünürlüklü 90 Hz yenileme hızı sunan LDC bir panel karşımıza çıkıyor. Giriş segmentin vazgeçilmezi damla çentik tasarımını benimseyen modelin Unisoc T612 işlemcisinden güç aldığını belirtelim.
Akıllı telefonda 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama mevcut. Kullanıcılar dilerse, microSD kart desteği sayesinde 1 TB'a kadar depolamada artırıma gidebiliyorlar. Dahası, 5 Megapiksel selfie, 13 Megapiksel ana ve 0,08 Megapiksel sensörlerine ev sahipliği yapıyor.
15W şarj desteğine sahip 5.000 mAh'lik bir pilden beslenen cihazın teknik özellikleri ve fiyatı şöyle;
|Özellik
|Detaylar
|İşlemci (SoC)
|Unisoc T612
|İşletim Sistemi
|Android 14 tabanlı Funtouch OS 14
|RAM
|4 GB
|Dahili Depolama
|64 GB, 1TB'a kadar microSD kart desteği
|Ekran
|6.56" HD+ LCD, 90Hz yenileme hızı, 528 nits HBM parlaklık
|Ön Kamera
|5 MP
|Arka Kamera
|13 MP ana kamera + 0.08 MP yardımcı birim
|Batarya
|5,000 mAh, 15W şarj desteği
|Suya ve Toza Dayanıklılık
|IP54 sertifikası
|Hoparlör
|Stereo hoparlörler
|Bluetooth
|5.0
|Renk Seçenekleri
|Space Black, Gem Green
|Fiyat
|Yaklaşık $95/€85)
Kamera ve Performans Kralı vivo X100 Pro Türkiye'de Satışa Çıktı!
Mobil fotoğrafçılıkta devrim yaratan özelliklere sahip vivo X100 Pro, Türkiye'de satışa çıktı. İşte vivo X100 Pro özellikleri ve fiyatı
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!