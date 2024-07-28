Uygun Fiyatlı Telefon: Vivo Y18i Tanıtıldı!

Vivo bu yılın başlarında piyasaya sürdüğü Y18 ve Y18e modellerinin ardından bu kez Y18i ile karşımıza çıktı. İlk etapta Hindistan pazarında satışa sunulan uygun fiyatlı telefonun, diğer ülkelere gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz. İşte tüm detayları ile Vivo Y18i özellikleri ve fiyatı!

Vivo Y18i Özellikleri

Cihazın 6.56 inç büyüklüğünde LCD ekranı, HD+ çözünürlük ve 528 nit maksimum parlaklık sunuyor. Bu segmentte yer alan telefonlardaki standart 60 Hz ekranın aksine 90 Hz ekranla geliyor olması, biraz daha akıcı bir kullanıcı deneyimi anlamına geliyor.

4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip olan Y18i gücünü Unisoc T612 işlemciden alıyor. Tabii daha fazla depolama alanına ihtiyaç duyanlar microSD kart yuvası ile hafızayı artırabiliyor. 13 Megapiksel ana sensörün eşlik ettiği çift kamera kurulumuna sahip olan telefon, 5 Megapiksel ön kameraya sahip.

163,63 x 75,58 x 8,39 mm boyutlara ve 185 gram ağırlığa sahip olan telefon, 5000 mAh batarya ile geliyor. Toz ve suya karşı bir miktar koruma sağlayan IP54 sertifikasına ev sahipliği yapan Vivo Y18i, Android 14 işletim sistemi ve FuntouchOS 14 kullanıcı arayüzü ile kutudan çıkıyor.

Vivo Y18i Fiyatı Ne Kadar?

Vivo Y18i'nin 4 GB RAM ve 64 GB depolama seçeneği 3150 TL'ye karşılık gelen bir fiyat etiketine sahip. Tabii bu fiyat Hindistan pazarı için geçerli.