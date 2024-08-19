vivo'nun Uygun Fiyatlı Telefonu Yolda: İlk Bilgiler Geldi!

vivo'nun Y19s isimli yeni bir modeli piyasaya sürmek için mesai harcadığı öne sürülüyor. Son raporlar, Çinli üreticinin yeni akıllı telefonunun IMEI veri tabanında tespit edildiğini ortaya koyuyor. Peki, vivo Y19s kullanıcılara tam olarak neler sunabilir?

vivo Y19s IMEI Veri Tabanında Ortaya Çıktı

GizmoChina'nın haberine göre vivo Y19s, V2419 model numarasıyla IMEI veri tabanında tespit edildi. Bu gelişme şu an için akıllı telefonun teknik özellikleriyle ilgili herhangi bir detay vermezken, tanıtımın ise çok uzakta olmadığına işaret ediyor.

Akıllı telefonun selefi olan vivo Y18s bu yılın mayıs ayında piyasaya sürüldü. MediaTek Helio G85 işlemci, 6 GB RAM (+ 4 GB Sanal RAM) ve 90 Hz yenileme hızını destekleyen bir LCD ekranla gelen bu ürün devam modelinin neler sunacağına dair bazı ipuçları veriyor.

Çinli üreticinin devam modelinde uygun fiyat konseptini sürdürmesi söz konusu. Tasarım konusunda ise şu an için net detaylar bulunmuyor. Ancak, görünümün birkaç nesildir değişmediğini dikkate alarak potansiyel bir değişikliğin düşük ihtimal olduğunu söylemek mümkün. Tabii, yine de Çinli üreticiden gelecek resmi açıklamayı beklemek daha doğru olacaktır.

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