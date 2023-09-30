vivo Y200'ün Özellikleri ve Tasarımı Sızdırıldı
vivo Y200 modelinin özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı. Peki, yakında tanıtılması beklenen yeni akıllı telefon modeli neler sunacak? İşte detaylar!
vivo Y200, özellikleri ve tasarımı ile gündeme geldi. Sızdırılan bilgiler, telefonun hangi donanım bileşenlerine sahip olacağını gözler önüne serdi. Peki, vivo marka yeni akıllı telefon modeli donanım ve tasarım konularında neler sunacak?
vivo Y200 Özellikleri Listesi
- Ekran Boyutu: 6,67 inç
- Ekran Çözünürlüğü: FHD+
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Arka Kamera: 64 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- İşlemci: Snapdragon 4 Gen 1
- RAM: 8 GB RAM + 8 GB sanal RAM
- Depolama: 128 GB
- Batarya: 4800 mAh
- Hızlı Şarj: 44W
- Yazılım: Android 13 tabanlı Funtouch OS 13
- Kalınlık: 7,69 mm
- Ağırlık: 190 gram
vivo Y200 isimli telefona dair bazı görüntüler sızdırıldı. Sızdırılan görüntülerde telefonun yalnızca arka kısmı görünüyor. Bu nedenle telefonun ön yüzeyinin nasıl bir görünüme sahip olacağı henüz bilinmiyor. Telefonun sızdırılan görseline aşağıdan göz atabilirsiniz.
İddiaya göre 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük sunacak. Gücünü Snapdragon 4 Gen 1 işlemcisinden alması beklenen telefonda 8 GB RAM'e ek olarak 8 GB sanal RAM'in yer alacağı ortaya çıktı.
Android 13 tabanlı Funtouch OS 13 ile beraber gelmesi beklenen telefonun 190 gram ağırlığında olacağı iddia edildi. Sızdırılan bilgilere göre 4800 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 44W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.
vivo Y Serisi, Vergisiz Telefon Arayan Öğrencilerin Favorisi Olabilir!
Yaklaşık 7 milyon üniversite öğrencisi, vergisiz akıllı telefon ve bilgisayar satın almalarına olanak tanıyan yeni bir düzenlemeden yararlanmaya hazırlanıyor.
vivo tarafından yakında tanıtılması beklenen yeni akıllı telefon modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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