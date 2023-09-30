vivo Y200'ün Özellikleri ve Tasarımı Sızdırıldı

vivo Y200, özellikleri ve tasarımı ile gündeme geldi. Sızdırılan bilgiler, telefonun hangi donanım bileşenlerine sahip olacağını gözler önüne serdi. Peki, vivo marka yeni akıllı telefon modeli donanım ve tasarım konularında neler sunacak?

vivo Y200 Özellikleri Listesi

Ekran Boyutu : 6,67 inç

: 6,67 inç Ekran Çözünürlüğü : FHD+

: FHD+ Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Arka Kamera : 64 MP + 2 MP

: 64 MP + 2 MP Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP İşlemci : Snapdragon 4 Gen 1

: Snapdragon 4 Gen 1 RAM : 8 GB RAM + 8 GB sanal RAM

: 8 GB RAM + 8 GB sanal RAM Depolama : 128 GB

: 128 GB Batarya : 4800 mAh

: 4800 mAh Hızlı Şarj : 44W

: 44W Yazılım : Android 13 tabanlı Funtouch OS 13

: Android 13 tabanlı Funtouch OS 13 Kalınlık : 7,69 mm

: 7,69 mm Ağırlık: 190 gram

vivo Y200 isimli telefona dair bazı görüntüler sızdırıldı. Sızdırılan görüntülerde telefonun yalnızca arka kısmı görünüyor. Bu nedenle telefonun ön yüzeyinin nasıl bir görünüme sahip olacağı henüz bilinmiyor. Telefonun sızdırılan görseline aşağıdan göz atabilirsiniz.

İddiaya göre 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük sunacak. Gücünü Snapdragon 4 Gen 1 işlemcisinden alması beklenen telefonda 8 GB RAM'e ek olarak 8 GB sanal RAM'in yer alacağı ortaya çıktı.

Android 13 tabanlı Funtouch OS 13 ile beraber gelmesi beklenen telefonun 190 gram ağırlığında olacağı iddia edildi. Sızdırılan bilgilere göre 4800 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 44W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

vivo tarafından yakında tanıtılması beklenen yeni akıllı telefon modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.