vivo Y Serisi, Vergisiz Telefon Arayan Öğrencilerin Favorisi Olabilir!

Yaklaşık 7 milyon üniversite öğrencisi, vergisiz akıllı telefon ve bilgisayar satın almalarına olanak tanıyan yeni bir düzenlemeden yararlanmaya hazırlanıyor.

Bugün gerçekleşecek kabine toplantısı sırasında bu konunun değerlendirmeye alınması ve ayrıntıların ortaya çıkması bekleniyor. Bu girişimin sadece Türkiye'de üretilen telefonlar için geçerli olması ve vivo'nun Gebze'deki fabrikasında üretilen Y36, Y35, Y22s ve Y16 modellerini kapsaması bekleniyor.

Bir süredir tartışılan cep telefonu ve bilgisayarlara yönelik vergi ve KDV muafiyeti konusu geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir önceki kabine toplantısının ardından ele alınmıştı. Erdoğan, vergi muafiyetine ilişkin ayrıntıların önümüzdeki kabine toplantısında açıklanacağını belirtmişti. Gelirlerine bakılmaksızın 7 milyon üniversite öğrencisinin tamamına açık olan muafiyet, bugünkü kabine toplantısında ayrıntılı olarak incelenecek.

vivo'nun Hangi Modelleri Vergisiz Akıllı Telefon Muafiyeti Kapsamında?

Depolamanın Kralı: vivo Y36

Özellikle uzun ömürlü, geniş hafızaya sahip ve güncelliğini koruyan bir telefon arayan kullanıcıların beklentilerine yönelik özellikleriyle dikkat çeken vivo Y36, yüksek performansı, geniş depolama alanı, gelişmiş kamera ve güçlü batarya özellikleri ile akıllı telefon kullanıcılarının gereksinimlerini en iyi şekilde karşılayacak.

Kullanıcılarının daha fazla uygulamayı kolaylıkla kullanmasına olanak tanımak için 8GB+8GB Genişletilmiş RAM 3.0 ile gelen telefonun 256 GB depolama alanı da microSD kartla 1 TB’a kadar genişletilebiliyor.

Güçlü Performans ve Uzun Pil Ömrü: vivo Y22s

Yüksek teknoloji ile eşsiz tasarımı bir arada sunan vivo Y22s, gücünü Qualcomm'un telefonun akıcı bir şekilde çalışmasını sağlayan sekiz çekirdekli işlemcisi Snapdragon 680’den alıyor. 50 MP yüksek çözünürlüklü kamera sayesinde kullanıcılar gece bile başarılı fotoğraflar çekebiliyor, bu fotoğrafları en canlı ayrıntılarla görüntüleyebiliyor.

Cihaz 5000 mAh güçlü kapasiteli pili ve AI güç tasarrufu teknolojisi ile, tam şarj edildiğinde 2 güne kadar bekleme veya 21,5 saat çevrimiçi HD film akışı veya 9,4 saat yoğun grafikli oyun oynama olanağı sunuyor. 18W Hızlı Şarjı destekleyen telefon, sadece on beş dakika şarj edildiğinde kullanıcılara 258 dakikaya kadar video izleme veya 5 tur oyun oynama imkânı veriyor.

Yaratıcı Fotoğrafçılık: vivo Y16

vivo Y16, eşsiz camsı dokuya sahip arka kapağı, 2,5D arka kıvrımı, düz çerçevesi ve tüm parçaları mükemmel bir işçilikle bir araya getirilerek rahat bir tutuş deneyimi için özel olarak tasarlanmış durumda.

Telefon HD+ (1600×720) çözünürlüğe sahip 6,51 inçlik Halo FullView™ ekranı ile hem videolar hem de oyunlar için geniş ve çarpıcı bir görüntü sunuyor. 5MP selfie kamerasına sahip olan telefonun 13MP ana kamera ve 2MP makro kameradan oluşan kamera seti yapay zekâ desteği ile kullanıcıların ihtiyaç duyduğu tüm yaratıcı çözümlere cevap veriyor.

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