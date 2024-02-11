8 GB RAM’e Sahip Olan vivo Y200 Özellikleri Ortaya Çıktı!

Vivo'nun Y200e 5G modelini yakın bir süre içerisinde piyasaya sürmeye hazırlandığı bildiriliyor.

Kısa süre önce yayınlanan bir raporda cihazın temel özellikleri açıklanmakla kalmamış, aynı zamanda bu ay piyasaya sürüleceği de iddia edilmişti.

Şimdi ise ortaya çıkan yeni bir sızıntı, cihazın temel özelliklerini ve fiyat aralığını ortaya çıkardı.

vivo Y200 6,67 İnçlik 120 Hz AMOLED Ekrana Sahip

Sızıntıda ortaya çıkan özellikler, yakın zamanda Endonezya'da piyasaya sürülen Y100 5G'nin ince ayarlanmış bir versiyonu olacağını gösteriyor. Cihaz, OPPO A79, Samsung Galaxy A15 ve OnePlus Nord CE 3 Lite gibi modellere rakip olacak.

Sızıntıya göre, Vivo Y200e 1200 nit parlaklığa kadar 6,67 inç FHD + 120Hz AMOLED ekrana sahip olacak. Kaputun altında, cihaz Snapdragon 4 Gen 2 yonga setine ve 6 GB / 8 GB RAM'e sahip olacak.

Cihaz 8 GB'a kadar genişletilmiş RAM, 128 GB depolama alanı sunacak ve muhtemelen en yeni FunTouch OS 14 tabanlı Android 14 ile çalışacak.

44W hızlı şarj desteğine sahip 5.000mAh pil barındıracak. Ses tutkunları için cihaz, yüzde 300 ses yükseltici desteğine sahip çift hoparlör sunacak.

Ön tarafta 16 megapiksel selfie kamerası yer alacak. Cihazın arka panelinde 50 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel derinlik sensörü bulunacak.

Cihaz deri bir arka tarafa ve yalnızca 7,79 mm kalınlığa sahip olacak. Y200e'nin Diamond Black varyantı 185 gram, Saffron Delight modeli ise 191 gram ağırlığında olacak. Modelin 240 dolarlık bir fiyat etiketi olduğu da belirtildi.

vivo Y200 özelliklerini nasıl buldunuz? Özellikleri Galaxy A15 ve OPPO A79 gibi modellere rakip olabilir mi? Aşağıdaki yorumlar bölümünden düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.