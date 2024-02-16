120Hz AMOLED Ekranlı vivo Y200e 5G İçin Çıkış Tarihi Verildi!

Çin merkezli üreticilerden vivo, fiyat performans modeli olacak olan Y200e modelinin piyasaya sürüleceği tarihi açıkladı. Şirket geçtiğimiz yılın Ekim ayında Y200 modelini piyasaya sürmüştü.

vivo, Y200e modelinin arka yüzünde dayanıklı eko-fiber deri kaplamaya sahip ilk telefon olacağını söylüyor ve telefonun deri kaplamalı turuncu renkli görüntülerini de yayınladı.

Yayınlanan görüntüde ayrıca Y200e modelinin arka yüzünde normal bir kaplamaya sahip olan mavi rengini de gözüküyor.

vivo Y200e Dolu Özelliklere Sahip

vivo, şirketin bir sonraki 5G akıllı telefonu olan Y200e 5G'nin 22 Şubat'ta Hindistan'da piyasaya sürüleceğini doğruladı. Resmi görüntüde, Y200'deki çift kameraya kıyasla telefonun üçlü arka kamerası gösteriliyor ve flaşın konumu kameranın sağ tarafına taşınmış.

Raporlara göre, telefon yakın zamanda Endonezya'da piyasaya sürülen Y100 5G ile neredeyse benzer özelliklere sahip olacak. Bu nedenle 6.67 inç FHD + 120Hz AMOLED ekran bekleyebiliriz. Ancak bunun 16MP ön kamera alacağı söyleniyor. Üçlü kameralar 50MP ana ve 8MP ultra geniş açı sensörleri olacak.

Y200'deki Snapdragon 4 Gen 1'e kıyasla Snapdragon 4 Gen 2 SoC tarafından desteklenecek gibi gözüküyor. 8GB + 128GB / 256GB modelleri ve 44W hızlı şarj destekli 5000mAh pil bekleyebiliriz. vivo Y200e 5G, vivo Hindistan çevrimiçi mağazasında satışa sunulacak.

Modelin fiyatlarını önümüzdeki hafta piyasaya sürüldüğünde öğreneceğiz. Son olarak vivo resmi olarak ülkemizde bulunuyor fakat Y200e modelinin Türkiye’ye gelme ihtimali şimdilik bilinmiyor.