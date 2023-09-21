vivo Y22T, Bluetooth SIG Sertifikası Aldı: Neler Sunacak?

Geçtiğimiz aylarda NTBC'nin veritabanında görünen vivo Y22T modelinin Bluetooth SIG sertifikası aldığı ortaya çıktı. Bu sertifika ile beraber telefonun desteklediği Bluetooth sürümü de belli oldu. Peki, vivo marka yeni telefon neler sunacak?

vivo, Y22 serisine yeni bir model daha eklemeye hazırlanıyor. vivo Y22T olarak isimlendirilen telefon Bluetooth SIG sertifikası aldı. Sertifikaya ait bir görsel de paylaşıldı. Bu görsele göre vivo'nun yeni telefonu Bluetooth 5.0 sürümünü destekleyecek.

Söz konusu sertifika, telefona dair başka herhangi bir teknik özellik bilgisi yer içermiyor fakat yakında piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Söylentilere göre Y22T modeli uygun fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Geçtiğimiz ay içerisinde telefonun Geekbench testinde nasıl bir performans sergilediği gün yüzüne çıkmıştı. V2313 model numarasına sahip olan cihaz tekli çekirdek testinde 377 puan, çoklu çekirdek testinde ise 1501 puan almıştı. Bu test ile birlikte telefonun bazı özellikleri de ortaya çıkmıştı.

vivo Y22T'nin Özellikleri Neler Olacak?

Geekbench testine göre söz konusu akıllı telefonda Snapdragon 680 işlemcisi yer alıyor. Testte cihazın 6 GB RAM sürümü bulunuyordu. RAM tarafında 6 GB ve 4 GB olmak üzere iki farklı seçeneğin sunulması bekleniyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel ve 2 megapiksel çözünürlüklerinde iki farklı kameranın yer alacağı öne sürüldü. İddiaya göre ön yüzeyde 8 MP çözünürlüğünde bir adet kamera bulunuyor. Yukarıda yer alan görselin vivo Y22s modeline ait olduğunu belirtelim. Henüz telefona dair bir görsel paylaşılmadı.

vivo tarafından yakında piyasaya sürülmesi beklenen telefon hakkında ne düşünüyorsunuz? Y22T modeli ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.