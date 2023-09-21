iPhone 15 Pro Max AnTuTu Puanı ile Şaşırttı!

Güçlü donanım bileşenleriyle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran iPhone 15 Pro Max, AnTuTu puanı ile gündeme geldi. Peki, çok yakında satışa sunulacak olan yeni iPhone modeli, AnTutu'da nasıl bir performans sergiledi?

iPhone 15 Pro Max'in AnTuTu Puanı Ortaya Çıktı

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max isimli telefon modellerinden oluşan iPhone 15 serisi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. iPhone 15 Pro Max olarak adlandırılan telefon AntuTu'da test edildi.

iPhone 15 Pro Max, AnTuTu'da 1.645.393 puan aldı. Böylece diğer iPhone modellerini geride bırakarak en hızlı iPhone modeli olmayı başardı ancak genel sıralamada OnePlus Ace 2 Pro'yu geçemedi. Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisine sahip olan telefon 1.733.703 puan almıştı.

İşlemci kategorisinde iPhone 15 Pro Max 392.643 puan, OnePlus Ace 2 Pro 456.555 puan aldı. GPU kategorisinde ise yeni iPhone modeli 597.734 puan, Ace 2 Pro ise 613.916 almayı başardı.

Testte iPhone 15 Pro Max isimli telefonun 8 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip sürümü yer aldı. Yazılım tarafında ise iOS 17 sürümü bulunuyordu. Yeni iPhone'un 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı depolama sürümü seçeneği sunduğunu belirtelim.

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