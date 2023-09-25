Bütçe Dostu vivo Y27 Serisine Yeni Model Geliyor: vivo Y27s Ortaya Çıktı!

Yaklaşan yeni katlanabilir telefonuyla ilgili artan söylentilerin ortasında akıllı telefon üreticisi vivo, vivo Y27s adlı yeni bir orta sınıf akıllı telefon üzerinde de çalışıyor gibi görünüyor.

Yeni telefon, Bluetooth SIG taşıyan V2322 modelinde görüldü. Listeleme Bluetooth 5.0 desteğini doğruluyor. Özellikleri veya teknik özellikleriyle ilgili diğer ayrıntılar ise henüz netlik kazanmış değil..

Yeni akıllı telefon, birkaç ay önce Malezya'da piyasaya sürülen vivo Y27 serisine dâhil olacak ve vivo Y27'ye kıyasla daha düşük teknik özelliklere sahip olacak.

vivo Y27 Özellikleri

vivo Y27s'e referans olabilmesi açısından vivo Y27'nin özelliklerine bakarsak, akıllı telefon MediaTek Helio G85 işlemciden gücünü alırken, 6 GB RAM ve 128 GB dâhili depolama alanı ile geliyor. Depolama alanını microSD kart ile genişletmek mümkün değil ancak genişletilmiş RAM 3.0 özelliği mevcut.

vivo Y27, Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,64 inç IPS LCD ekrana sahip ve 50MP ana sensör ve 2MP portre sensöründen oluşan çift arka kamera ünitesi bulunuyor. Su damlası çentikli ekranda ise 8MP selfie sensörü yer alıyor. Akıllı telefon 44W FlashCharge destekli 5000 mAh pil ile uzun süreli pil ömrü sunarken, Android 13 tabanlı FunTouch 13 ile çalışıyor.

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