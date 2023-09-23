vivo'nun Yeni Katlanabilir Telefonları Ortaya Çıktı: S Flip ve V Flip
vivo'nun yeni katlanabilir telefonlar üzerinde çalıştığı gün yüzüne çıktı. İşte vivo S Flip ve V Flip isimli yeni akıllı telefonlara dair detaylar!
vivo marka yeni katlanabilir telefonlar ortaya çıktı. Gün yüzüne çıkan bilgilere göre söz konusu modeller vivo S Flip ve vivo V Flip olarak isimlendirilecek. Peki, yeni katlanabilir telefon modelleri neler sunacak?
vivo S Flip ve vivo V Flip Katlanabilir Telefonlar Geliyor
vivo, 2023 yılının nisan ayında vivo X Fold 2 ve vivo X Flip modellerini tanıtmıştı. Ortaya çıkan bilgilere göre şirket, iki farklı katlanabilir telefon modeli üzerinde daha çalışıyor. Şirketin vivo S Flip ve V Flip modelleri için ticari marka başvurusu yaptığı öne sürüldü.
Yeni katlanabilir telefonlar ile ilgili detaylar henüz ortaya çıkmadı. Bu nedenle söz konusu cihazlarda hangi donanım bileşenlerinin yer alacağı bilinmiyor. Önümüzdeki günlerde yeni telefonlar ile ilgili daha fazla bilginin paylaşılması bekleniyor.
Yukarıda yer alan görselin vivo X Flip modeline ait olduğunu belirtelim. Henüz telefonlara dair bir görsel paylaşılmadı. X Flip modelinin özellikleri ise şu şekilde:
vivo X Flip Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,74 inç
- Ekran Teknolojisi: LTPO AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2520 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 407 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İkinci Ekran Boyutu: 3 inç
- İkinci Ekran Çözünürlüğü: 422 x 682 piksel
- İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 12 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS
- Ön Kamera: 32 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Batarya Kapasitesi: 4400 mAh
- Kablolu Şarj: 44W
- Ağırlık: 198 gram
Uygun Fiyatlı vivo T2 Pro Tanıtıldı: Özellikleri Neler?
vivo, uzun süredir merak içerisinde beklenen vivo T2 Pro isimli modelini tanıttı. Tanıtım ile beraber vivo T2 Pro özellikleri ve fiyatı belli oldu.
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