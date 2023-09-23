vivo'nun Yeni Katlanabilir Telefonları Ortaya Çıktı: S Flip ve V Flip

vivo marka yeni katlanabilir telefonlar ortaya çıktı. Gün yüzüne çıkan bilgilere göre söz konusu modeller vivo S Flip ve vivo V Flip olarak isimlendirilecek. Peki, yeni katlanabilir telefon modelleri neler sunacak?

vivo S Flip ve vivo V Flip Katlanabilir Telefonlar Geliyor

vivo, 2023 yılının nisan ayında vivo X Fold 2 ve vivo X Flip modellerini tanıtmıştı. Ortaya çıkan bilgilere göre şirket, iki farklı katlanabilir telefon modeli üzerinde daha çalışıyor. Şirketin vivo S Flip ve V Flip modelleri için ticari marka başvurusu yaptığı öne sürüldü.

Yeni katlanabilir telefonlar ile ilgili detaylar henüz ortaya çıkmadı. Bu nedenle söz konusu cihazlarda hangi donanım bileşenlerinin yer alacağı bilinmiyor. Önümüzdeki günlerde yeni telefonlar ile ilgili daha fazla bilginin paylaşılması bekleniyor.

Yukarıda yer alan görselin vivo X Flip modeline ait olduğunu belirtelim. Henüz telefonlara dair bir görsel paylaşılmadı. X Flip modelinin özellikleri ise şu şekilde:

vivo X Flip Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,74 inç

: 6,74 inç Ekran Teknolojisi : LTPO AMOLED

: LTPO AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2520 piksel

: 1080 x 2520 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 407 PPI

: Yaklaşık 407 PPI Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İkinci Ekran Boyutu : 3 inç

: 3 inç İkinci Ekran Çözünürlüğü : 422 x 682 piksel

: 422 x 682 piksel İşlemci : Snapdragon 8+ Gen 1

: Snapdragon 8+ Gen 1 RAM : 12 GB

: 12 GB Depolama : 256 GB / 512 GB

: 256 GB / 512 GB Arka Kamera : 50 MP + 12 MP

: 50 MP + 12 MP Arka Kamera Video Kaydı : 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS

: 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS Ön Kamera : 32 MP

: 32 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Batarya Kapasitesi : 4400 mAh

: 4400 mAh Kablolu Şarj : 44W

: 44W Ağırlık: 198 gram

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