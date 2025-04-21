vivo Türkiye'de Netflix ve Kulaklık Hediyeli Aşırı Ucuz Telefon Satıyor!

2025 yılının şubat ayında tanıtılan vivo Y29 modeli, Netflix üyeliği ve vivo Buds kablosuz kulaklık hediyesiyle birlikte Türkiye'de satışa sunuldu. Telefon uygun fiyat etiketinin yanı sıra devasa batarya kapasitesi ve yüksek şarj hızıyla da dikkat çekiyor.

vivo Y29 Özellikleri

6,68 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, 720 x 1608 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 264 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Android 15 tabanlı Funtouch 15 ile birlikte gelen telefonda IP64 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, telefoun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Telefonda Snapdragon 685 işlemcisi ve Adreno 610 GPU bulunuyor. Bu işlemci dört adet 2.8 GHz Cortex-A73 ve dört adet 1.9 GHz Cortex-A53 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. 8 GB LPDDR4X RAM'e sahip telefon 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunuyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğüdne f/1.8 diyafram değerine sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip ikinci kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğüdne f/2.08 diyafram değerine sahip kamera mevcut.

6.500 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 44W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. "Çikolata kahve" ve "inci beyazı" olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan telefonda Type-C portu bulunuyor. Peki, vivo Y29 Türkiye'de ne kadar fiyata satılıyor?

vivo Y29 Fiyatı

vivo Y29'un 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 15 bin 999 TL fiyat belirlendi ancak sınırlı süreliğine 14 bin 999 TL'ye düştü. vivo'nun çevrim içi mağazasında 21-27 Nisan 2025 tarihleri arasında ön satışa özel fırsatlar bulunuyor. Bu kapsamda telefon, vivo Buds kablosuz kulaklık ve Netflix üyeliği hediyesi ile birlikte satılıyor.