Üç Hoparlörlü vivo Y300 5G'nin Özellikleri Ortaya Çıktı

vivo; uygun fiyatlı, orta sınıf ve amiral gemisi akıllı telefonları barındıran ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda şirketin bir sonraki hamlesi ise vivo Y300 ailesi. Yakın zamanda Çin'de tanıtılması ve ülkemizde de satışa çıkması planlanan model teknoloji tutkunları tarafından heyecanla beklenirken, yeni sızıntılar cihazlardan birinin özelliklerini ortaya çıkardı.

vivo Y300 5G Özellikleri

Ortaya çıkan sızıntılara göre vivo Y300 5G, oldukça etkileyici bir ekranla kullanıcıların karşısına çıkacak. 6,77 inç büyüklüğündeki OLED panel, 1080 x 2392 piksel çözünürlüğü, 120Hz yenileme hızı ve 1300 nit’e varan parlaklığıyla dikkat çekiyor. Ekrana gömülü optik parmak izi okuyucu ve delikli ön kamera yine bu modelde karşımıza çıkacak.

Ayrıca “Diamond Shield” olarak adlandırılan özel bir cam koruması, bu paneli dış etkenlere karşı koruyacak. vivo Y300 5G, kamera özellikleri konusunda da iddialı bir model olacak. Arka tarafta 50 MP çözünürlüklü ana kamera (Samsung S5KJNS) ve 2 MP’lik derinlik sensörünün yanı sıra kamera adasının merkezine konumlandırılan bir hoparlör yer alıyor.

Telefonun üst ve alt kısmında yer alan hoparlörlere ek olarak konumlandırılan bu hoparlör, kulaklıksız müzik dinlemeyi sevenler ve "toplu taşımada herkese izlediği videoları dinletmeyi seven yaşlılar" için mükemmele yakın bir deneyim sunacak.

vivı Y300 5G, işlemci tarafında MediaTek Dimensity 6300'ü kullanacak ve 8 veya 12 GB RAM seçenekleri ile gelecek. Depolama tarafında ise 128/256/512 GB seçenekleri bizleri karşılayacak. Ayrıca 6.500 mAh kapasiteli batarya ve 44W hızlı şarj özelliği ile kullanıcılara uzun bir kullanım ömrü sunulacak. Kutudan ise Android'in en son sürümüne entegre OriginOS 5 arayüzü ile çıkacak.

Ekran: Boyut: 6,77 inç OLED Çözünürlük: 1080 x 2392 piksel Yenileme Hızı: 120Hz Parlaklık: 1300 nit Koruma: Diamond Shield cam koruması Ekrana gömülü optik parmak izi okuyucu

Kamera:

Arka: 50 MP ana kamera (Samsung S5KJNS) + 2 MP derinlik sensörü Ön: 8 MP

Performans ve Depolama: Yonga Seti: MediaTek Dimensity 6300 RAM Seçenekleri: 8 GB veya 12 GB Depolama Seçenekleri: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Batarya ve Şarj: Kapasite: 6500 mAh Hızlı Şarj: 44W

Yazılım: Arayüz: Android tabanlı OriginOS 5



Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? vivo Y300 5G, özellikleri ve performansı ile Türkiye'ye gelmesi durumunda satın alacağınız bir telefon olur muydu? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.