Xbox'ta Geri Sayım indirimi Başladı! Popüler Oyunları Çok Ucuza Satın Alma Fırsatı

Xbox mağazasında başlatılan kampanya kapsamında çok sayıda oyunun fiyatı düştü. İşte indirime giren oyunların listesi!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Xbox mağazasında "Geri Sayım İndirimi" isimli bir kampanya başladı. Bu kampanya kapsamında çok sayıda oyunun fiyatı düştü. Bunlar arasında EA SPORTS FC 25, GTA 5, Red Dead Redemption 2, Elden Ring, It Takes Two ve daha pek çok yapım bulunuyor.

Çok uygun fiyata oyun satın alma fırsatı sunan kampanya 2 Ocak tarihinde sona erecek. İndirime giren oyunların bir kısmına aşağıdan göz atabilirsiniz.

İndirime Giren Xbox Oyunları

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı
Mafia: Trilogy 374 TL 93,50 TL %75
It Takes Two 1.499,99 TL 299,99 TL %80
GTA 5: Premium Edition 165 TL 82,50 TL %50
Red Dead Redemption 2 469 TL 154,77 TL %67
EA SPORTS FC 25 2.899,99 TL 1.159,99 TL %60
Elden Ring 1.099 TL 659,40 TL %40
NBA 2K25 2.900 TL 1.160 TL %60
Hogwarts Legacy: Digitale Deluxe Edition 2.999 TL 749,75 TL %75
Starfield 1.150 TL 690 TL %40
Mortal Kombat 1 1.749 TL 699,60 TL %60
Tekken 8 1.499 TL 749,50 TL %50
Sekiro: Shadows Die Twice - GOTY Sürümü 566 TL 283 TL %50
Forza Horizon 5 999 TL

499,50 TL

 %50
HITMAN World Assassination 1.150 TL 460 TL %60
Assassin’s Creed Mirage 900 TL 360 TL %60
RoboCop: Rogue City 850 TL 340 TL %60
Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Ultimate Edition 950 TL 190 TL %80
Alan Wake 2 1.099 TL 549,50 TL %50
The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition 499 TL 99,80 TL %80
A Way Out 152,50 TL 22,87 TL %85
Cyberpunk 2077 799 TL 359,55 TL %55
Ace Combat 7: Skies Unknown 300 TL 45 TL %85
Age of Empires II: Definitive Edition 699 TL 244,65 TL %65
Assassin's Creed Origins  Deluxe Edition 675 TL 101,25 TL %85
Assassin's Creed Valhalla 600 TL 150 TL %75
Assassin's Creed Üçlü Paket: Black Flag, Unity, Syndicate 282,50 TL 70,62 TL %75
Alien: Isolation - The Collection 475 TL 118,75 TL %75
BioShock: The Collection 237,50 TL 47,50 TL %80
Battlefield 2042 559,99 TL 55,99 TL %90
Battlefield 1 352,50 TL 32,25 TL %90
Call of Duty: Black Ops 4 566 TL 186,78 TL %67
Injustice 2 Legendary Edition 212,50 TL 21,25 TL %90
Deathloop Deluxe Edition 2.350 TL 470 TL %80

Epic Games Yılbaşı Tatili İndirimi Başladı! %93'e Varan İndirim Fırsatını Kaçırmayın
OYUN

Epic Games Yılbaşı Tatili İndirimi Başladı! %93'e Varan İndirim Fırsatını Kaçırmayın

Epic Games Store'da başlatılan kampanya kapsamında çok sayıda oyunun fiyatı düştü. İşte indirime giren oyunların listesi!

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