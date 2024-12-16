Xbox'ta Geri Sayım indirimi Başladı! Popüler Oyunları Çok Ucuza Satın Alma Fırsatı
Xbox mağazasında başlatılan kampanya kapsamında çok sayıda oyunun fiyatı düştü. İşte indirime giren oyunların listesi!
Xbox mağazasında "Geri Sayım İndirimi" isimli bir kampanya başladı. Bu kampanya kapsamında çok sayıda oyunun fiyatı düştü. Bunlar arasında EA SPORTS FC 25, GTA 5, Red Dead Redemption 2, Elden Ring, It Takes Two ve daha pek çok yapım bulunuyor.
Çok uygun fiyata oyun satın alma fırsatı sunan kampanya 2 Ocak tarihinde sona erecek. İndirime giren oyunların bir kısmına aşağıdan göz atabilirsiniz.
İndirime Giren Xbox Oyunları
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Mafia: Trilogy
|374 TL
|93,50 TL
|%75
|It Takes Two
|1.499,99 TL
|299,99 TL
|%80
|GTA 5: Premium Edition
|165 TL
|82,50 TL
|%50
|Red Dead Redemption 2
|469 TL
|154,77 TL
|%67
|EA SPORTS FC 25
|2.899,99 TL
|1.159,99 TL
|%60
|Elden Ring
|1.099 TL
|659,40 TL
|%40
|NBA 2K25
|2.900 TL
|1.160 TL
|%60
|Hogwarts Legacy: Digitale Deluxe Edition
|2.999 TL
|749,75 TL
|%75
|Starfield
|1.150 TL
|690 TL
|%40
|Mortal Kombat 1
|1.749 TL
|699,60 TL
|%60
|Tekken 8
|1.499 TL
|749,50 TL
|%50
|Sekiro: Shadows Die Twice - GOTY Sürümü
|566 TL
|283 TL
|%50
|Forza Horizon 5
|999 TL
|
499,50 TL
|%50
|HITMAN World Assassination
|1.150 TL
|460 TL
|%60
|Assassin’s Creed Mirage
|900 TL
|360 TL
|%60
|RoboCop: Rogue City
|850 TL
|340 TL
|%60
|Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Ultimate Edition
|950 TL
|190 TL
|%80
|Alan Wake 2
|1.099 TL
|549,50 TL
|%50
|The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition
|499 TL
|99,80 TL
|%80
|A Way Out
|152,50 TL
|22,87 TL
|%85
|Cyberpunk 2077
|799 TL
|359,55 TL
|%55
|Ace Combat 7: Skies Unknown
|300 TL
|45 TL
|%85
|Age of Empires II: Definitive Edition
|699 TL
|244,65 TL
|%65
|Assassin's Creed Origins Deluxe Edition
|675 TL
|101,25 TL
|%85
|Assassin's Creed Valhalla
|600 TL
|150 TL
|%75
|Assassin's Creed Üçlü Paket: Black Flag, Unity, Syndicate
|282,50 TL
|70,62 TL
|%75
|Alien: Isolation - The Collection
|475 TL
|118,75 TL
|%75
|BioShock: The Collection
|237,50 TL
|47,50 TL
|%80
|Battlefield 2042
|559,99 TL
|55,99 TL
|%90
|Battlefield 1
|352,50 TL
|32,25 TL
|%90
|Call of Duty: Black Ops 4
|566 TL
|186,78 TL
|%67
|Injustice 2 Legendary Edition
|212,50 TL
|21,25 TL
|%90
|Deathloop Deluxe Edition
|2.350 TL
|470 TL
|%80