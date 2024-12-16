Xbox'ta Geri Sayım indirimi Başladı! Popüler Oyunları Çok Ucuza Satın Alma Fırsatı

Xbox mağazasında "Geri Sayım İndirimi" isimli bir kampanya başladı. Bu kampanya kapsamında çok sayıda oyunun fiyatı düştü. Bunlar arasında EA SPORTS FC 25, GTA 5, Red Dead Redemption 2, Elden Ring, It Takes Two ve daha pek çok yapım bulunuyor.

Çok uygun fiyata oyun satın alma fırsatı sunan kampanya 2 Ocak tarihinde sona erecek. İndirime giren oyunların bir kısmına aşağıdan göz atabilirsiniz.

İndirime Giren Xbox Oyunları