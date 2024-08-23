Bu Özelliklere Bedava: vivo Y03t Tanıtıldı!

Ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdüren vivo, uygun fiyatıyla dikkatleri üzerine çeken vivo Y03t modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Peki, akıllı telefon teknik özellikleriyle ve fiyatıyla neler sunuyor? İşte vivo Y03t özellikleri ve fiyatı!

vivo Y03t Özellikleri ve Fiyatı

vivo Y03t modeli 163.6 x 75.6 x 8.4 mm boyutlarında ve yüzde 83,6 ekran/gövde oranına sahip 6,56 inçlik bir IPS LCD ekran mevcut. Ayrıca, panel HD+ çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunuyor. Giriş segmentinin vazgeçilmezi olan damla çentik tasarımının bu modelde de kullanıldığını belirtelim.

Akıllı telefonda tercih edilen işlemci Unisoc T612. 12 nm mimariyle üretilen yonga seti; 2x 1.8 GHz ARM Cortex-A75 ve 6x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G57 grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Bunlara 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama eşlik ediyor.

İşte vivo Y03t modeliyle ilgili tüm teknik ve fiyat ayrıntıları;

Özellik Detaylar Ekran 6.56 inç LCD (HD+, 90Hz) Ana Kamera 13 MP İkincil Kamera QVGA (0.08 MP) İşlemci Unisoc T612 RAM 4 GB Depolama 128 GB (microSD kart ile genişletilebilir) Batarya 5.000 mAh (15W hızlı şarj desteği) İşletim Sistemi Funtouch OS 14 (Android 14 tabanlı) Renk Seçenekleri Space Black, Gem Green Fiyat 78 dolar

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