Amiral Gemisi Katili vivo Y300 Pro Performans Testinde!
vivo Y300 Pro, V2410A model numarasıyla Geekbench veri tabanında göründü. Peki, akıllı telefon tam olarak neler sunacak?
vivo, bir süredir gündemi meşgul eden Y300 Pro modeli için geri sayıma geçti. Daha önce 3C sertifikası alan ve bununla birlikte 5 Eylül'de tanıtılacağı belli olan akıllı telefonun son olarak Geekbench skoru ortaya çıktı. İşte vivo Y300 Pro Geekbench puanı!
vivo Y300 Pro Geekbench Puanı
vivo Y300 Pro, V2410A model numarasıyla Geekbench veri tabanında göründü. Akıllı telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 942 ve çok çekirdekli testlerden ise 2 bin 801 puan almayı başardı. Bununla birlikte, modelin bazı teknik özellikleri dolaylı yoldan da olsa belli oldu.
Geekbench veri tabanına göre akıllı telefonda Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisi kullanılacak. Dahası, 12 GB RAM'le kullanıcıların karşısına çıkacak ve kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini çalıştıracak.
Bununla birlikte, vivo Y300 Pro'nun bugüne dek sızdırılan özellikleri şöyle;
|Özellik
|Detaylar
|Ekran
|6.77 inç Mikro-Quad Kavisli OLED, 5000nit parlaklık
|Göz Koruma
|Mavi ışık filtresi, anti-stroboskop, SGS ve Ulusal Oftalmoloji Mühendisliği Merkezi onaylı
|Çipset
|Snapdragon 6 Gen 1
|RAM
|12 GB
|Arka Kamera
|50 MP birincil kamera
|Ön Kamera
|32 MP
|Batarya
|6.500mAh Blue Ocean, 12.1 saat oyun süresi
|Şarj
|80W kablolu, kablosuz ve tersine şarj
|İşletim Sistemi
|Android 14
|Boyutlar
|7.69mm incelik
|Dayanıklılık
|Düşme direnci, toz geçirmez, su geçirmez (SGS onaylı)
|Renk Seçenekleri
|Titanyum, Altın Kaplı Yeşim, Koyun Yağı Beyazı, Siyah Yeşim Siyahı
vivo'nun Amiral Gemisi Katili Modeli İçin Geri Sayım: Neler Sunacak?
Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, vivo Y300 Pro modeliyle ilgili yeni teknik ayrıntıları paylaştı!
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