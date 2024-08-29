Amiral Gemisi Katili vivo Y300 Pro Performans Testinde!

vivo, bir süredir gündemi meşgul eden Y300 Pro modeli için geri sayıma geçti. Daha önce 3C sertifikası alan ve bununla birlikte 5 Eylül'de tanıtılacağı belli olan akıllı telefonun son olarak Geekbench skoru ortaya çıktı. İşte vivo Y300 Pro Geekbench puanı!

vivo Y300 Pro Geekbench Puanı

vivo Y300 Pro, V2410A model numarasıyla Geekbench veri tabanında göründü. Akıllı telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 942 ve çok çekirdekli testlerden ise 2 bin 801 puan almayı başardı. Bununla birlikte, modelin bazı teknik özellikleri dolaylı yoldan da olsa belli oldu.

Geekbench veri tabanına göre akıllı telefonda Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisi kullanılacak. Dahası, 12 GB RAM'le kullanıcıların karşısına çıkacak ve kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini çalıştıracak.

Bununla birlikte, vivo Y300 Pro'nun bugüne dek sızdırılan özellikleri şöyle;

Özellik Detaylar Ekran 6.77 inç Mikro-Quad Kavisli OLED, 5000nit parlaklık Göz Koruma Mavi ışık filtresi, anti-stroboskop, SGS ve Ulusal Oftalmoloji Mühendisliği Merkezi onaylı Çipset Snapdragon 6 Gen 1 RAM 12 GB Arka Kamera 50 MP birincil kamera Ön Kamera 32 MP Batarya 6.500mAh Blue Ocean, 12.1 saat oyun süresi Şarj 80W kablolu, kablosuz ve tersine şarj İşletim Sistemi Android 14 Boyutlar 7.69mm incelik Dayanıklılık Düşme direnci, toz geçirmez, su geçirmez (SGS onaylı) Renk Seçenekleri Titanyum, Altın Kaplı Yeşim, Koyun Yağı Beyazı, Siyah Yeşim Siyahı