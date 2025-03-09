vivo Y300 Pro+ Özellikleri Ortaya Çıktı! Batarya Kapasitesiyle Konuşulacak

vivo, 14 Mart'ta ana vatanı Çin'de vivo Y300i adlı yeni akıllı telefonunu duyuracak. Bunun için hazırlıklarını sürdüren şirket, Y300 Pro+ adlı bir model daha çıkarmayı planlıyor. Mevzubahis cihazla ilgili şimdiye kadar herhangi bir bilgi yoktu. Kısa süre önce ilk sızıntı geldi. İşte beklenen vivo Y300 Pro+ teknik özellikleri ve fiyatı!

Beklenen vivo Y300 Pro+ Özellikleri ve Fiyatı

Akıllı telefon dünyasının güvenilir kaynaklarından Panda Bald, vivo Y300 Pro+ modeli ile ilgili ilk bilgileri paylaştı. Aktarılanlara göre cihaz, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisinden güç alacak. Ayrıca ön tarafında 32 Megapiksellik özçekim kamerasına yer verecekken, arka tarafında 50 Megapiksel ana kamera ve çözünürlüğü henüz bilinmeyen ikinci bir kamera bulunacak.

5G bağlantı desteğiyle gelmesi beklenen vivo Y300 Pro+, özellikle batarya kapasitesiyle dikkat çekecek gibi görünüyor. Sızıntılara göre cihaz, 7.320 mAh kapasiteli devasa bir batarya ile donatılacak. Bu sayede uzun pil ömrü sunması bekleniyor. Ancak tek başına batarya kapasitesi yeterli değil. Optimizasyon ve güç verimliliği de cihazın kullanım süresinde önemli rol oynayacak.

Beklenen vivo Y300 Pro+ özellikleri şu şekilde sıralandı;

İşlemci : Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 Batarya : 7.320mAh

: 7.320mAh Ön Kamera : 32 Megapiksel

: 32 Megapiksel Arka Kameralar : Ana kamera : 50 Megapiksel İkinci kamera : Bilinmiyor

: Bağlantı : 5G

: 5G Fiyat : Tahmini 275 dolar

: Tahmini 275 dolar Çıkış tarihi: Mart sonu veya Nisan başı (Çin)

Son olarak vivo Y300 Pro+ fiyatının 275 dolar civarında olması bekleniyor. Mart sonu veya Nisan ayının başında Çin'de duyurulacağı söylenen model, batarya kapasitesiyle ilgi görebilir.