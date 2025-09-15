vivo'dan 8 GB RAM'li Ucuz Telefon! 6500 mAh Bataryası Var

vivo Y31 Pro 5G tanıtıldı. Bu tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri açıklığa kavuştu. Yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun bir kullanım süresi sunan telefon, uygun fiyatlı olması ile dikkat çekiyor. 8 GB RAM'e sahip olan cihaz, 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleri ile geliyor.

vivo Y31 Pro 5G Özellikleri

Ekran: 6.72 inç LCD, 1080 x 2408 piksel çözünürlük.

İşlemci: Dimensity 7300.

RAM: 8 GB.

Depolama: 128 GB + 256 GB.

Arka Kamera: 50 MP ana kamera (f/1.8) ve 2 MP ikinci kamera (f/2.4).

Ön Kamera: 8 MP (f/2.05).

Batarya: 6500 mAh batarya kapasitesi, 44W kablolu hızlı şarj desteği.

İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı Funtouch OS 15.

Bağlantı ve Diğer Özellikler: Bluetooth 4.2, USB 2.0, çift SIM desteği, ortam ışığı sensörü, parmak izi sensörü, ivmeölçer, yakınlık sensörü, IP64 sertifikası.

6,72 inç büyüklüğündeki vivo Y31 5G, LCD ekranda 1080 x 2408 piksel piksel çözünürlük sunuyor. Kutudan USB kablosu ve şarj cihazı ile birlikte çıkan cihazın kahverengi versiyonu 204 gram ağırlığında ve 8,19 mm kalınlığındayken beyaz versiyonu ise 208 gram ağırlığa ve 8,09 mm kalınlığına sahip.

Telefon, gücünü 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 7300 işlemcisinden alıyor. Bu işlemcide 4 adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve 4 adet 2.0 GHz Cortex-A55 dahil olmak üzere toplamda 8 çekirdek bulunuyor. vivo Y31 5G modelinde ise Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisinin kullanıldığını belirtelim.

Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 ile birlikte gelen telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip ikinci kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.05 diyafram açıklığına sahip bir kamera yer alıyor.

8 GB RAM seçeneğine sahip olan cihazın depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri bulunuyor. Telefonda 6500 mAh batarya kapasitesi ve 44W kablolu hızlı şarj desteği mevcut. Yüksek batarya kapasitesi sayesinde telefonu daha uzun bir süre boyunca kullanma imkânına sahip oluyorsunuz.

Parmak izi sensörü, ivmeölçer, yakınlık sensörleriyle birlikte gelen telefonda IP64 sertifikası mevcut. Bu sertifika, telefonun belirli bir seviyeye kadar toza ve suya karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Cihazda ayrıca Bluetooth 4.2, USB 2.0 ve çift SIM desteği de bulunuyor.

vivo Y31 Pro 5G Fiyatı

vivo y31 Pro 5G'nin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 18.999 rupi (8 bin 902 TL), 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü ise 20.999 rupi (9 bin 839 TL) fiyat etiketine sahip. Telefon, beyaz ve kahverengi olmak üzere iki renk seçeneğiyle birlikte geliyor.