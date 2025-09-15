Uygun Fiyata 120Hz Ekranlı Telefon: OPPO F31 Pro+ 5G Tanıtıldı

OPPO kısa süre önce F31 serisini tanıttı. Bunlar arasında F31 Pro+ 5G öne çıkıyor. Uygun fiyata güçlü donanım sunan Android telefonda 12 GB RAM seçeneği, sekiz çekirdekli MediaTek işlemci ve 7.000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Telefon için 32.999 rupi (15.467 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.

OPPO F31 Pro+ 5G Özellikleri

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan OPPO F31 Pro+ 5G, AMOLED ekran üzerinde 1280 x 2800 piksel çözünürlük, 120Hz yneileme hızı, 1600 nit maksimum parlaklık ve 453 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 158,16 x 74,99 x 7,7 mm boyutlarındaki telefonda ekran altı parmak izi sensörü bulunuyor.

Telefon gücünü Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 2.63 GHz Cortex-A715, üç adet 2.4 GHz Cortex-A715 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A510 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OPPO F31 5G'de Dimensity 6300, OPPO F31 Pro 5G'de ise Dimensity 7300 tercih edildi.

Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile birlikte gelen telefon 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı LPDDR4X RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise yalnızca 256 GB seçeneği bulunuyor. 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip monokrom kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

Arka kameralar 4K 30 FPS 1080P 60 FSP, 1080P 30 FPS, 720P 60 FPS, 720P 30 FPS video kaydı yapabiliyorken ön kamera ise 1080p 30 FPS ve 720p 30 FPS video kaydı yeteneğine sahip. F31 Pro+ 5G'de IP66 + IP68 + IP69 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

OPPO F31 Pro+ 5G Fiyatı

Mavi, pembe ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan OPPO F31 Pro+ 5G'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 32.999 rupi (15.467 TL), 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 34.999 rupi (16.403 TL) fiyat etiketi belirlendi.