vivo Y36 Geekbench Puanları Ortaya Çıktı

Yakında satışa sunulması beklenen vivo Y36'nın Geekbench puanları gün yüzüne çıktı. Peki, vivo marka yeni akıllı telefon modeli test esnasında nasıl bir performans sergiledi? Merak edilen sorunun yanıtı haberimizde.

vivo Y36 Geekbench Puanları Belli Oldu

Piyasaya sürdüğü mobil cihazlar ile dünya genelinde büyük bir popülerliğe ulaşan vivo, yeni akıllı telefon modelleri üzerinde çalışmaya devam ediyor. Orta segment telefonlar arasında yer almaya hazırlanan vivo Y36 isimli telefonun Geekbench testinin sonuçları ortaya çıktı.

V2247 model numarasına sahip olan cihaz tekli çekirdek testinde 410, çoklu çekirdek testinde ise 1343 puan aldı. Test sonuçlarına baktığımızda telefonda 8 GB RAM'in yer aldığını görüyoruz. Cihazın birden fazla RAM seçeneği sunup sunmayacağı henüz bilinmiyor.

vivo Y36 Özellikleri (Söylenti)

Ekran Boyutu: 6,8 inç

Ekran Teknolojisi: LCD

Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

İşlemci: Snapdragon 680

Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

Hızlı Şarj: 44W

RAM: 8 GB

İddiya göre 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan vivo Y36, LCD ekran üzerinde 90Hz yenileme hızı sunacak. Telefonun Snapdragon 680 işlemcisinden güç alacağı söyleniyor. Bazı iddialara göre cihazda MediaTek Helio G99 işlemcisi bulunacak. Resmî açıklama yapılmadığından dolayı söz konusu telefon farklı özelliklerle gelebilir.

vivo Y36 Çıkış Tarihi

vivo marka yeni akıllı telefon modeli Y36'nın mayıs ayı içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.