Türkiye'de Üretilen Vivo Y53s Satışta: Özellikleri ve Fiyatı!

Çin merkezli telefon üreticisi Vivo, Türkiye'de ürettiği modellerin sayısını artırmaya devam ediyor. Şirket, Vivo Y53s modelini ülkemizde satış sundu. Peki, Vivo Y53s özellikleri ve fiyatı nedir? Sahip olduğu fiyat ve teknik özellikler ile dikkat çeken akıllı telefon modeli ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Vivo Y53s Özellikleri ve Fiyatı

Ekran: 6,58 inç, IPS LCD

Çözünürlük: 2408 x 1080 piksel

İşlemci: MediaTek Helio G80

RAM: 8 GB RAM + 4 GB genişletilmiş RAM

Dahili Depolama Alanı: 128 GB

Kamera: 64 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Pil: 5000 mAh, 33W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11, Funtouch OS 11.1

Ağırlık: 191 gram

Fiyat: 4.299 TL

6,58 inç ekran büyüklüğüne sahip olan model, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 2408 x 1080 piksel çözünürlük sunuyor. IPS LCD ekrana sahip olan telefon 164,00×75,46×8,38 mm boyutlarında. 191 gram ağırlığındaki cihaz, sahip olduğu şık tasarım ile dikkat çekiyor.

Gücünü MediaTek Helio G80 işlemcisinden alan telefonda 8 GB RAM + 4 GB genişletilmiş RAM bulunuyor. Genişletilmiş RAM özelliği, uygulamalar arasında geçişi daha da sorunsuz hale getiriyor. 128 GB dahili depolama alanına sahip olan Y53s modelinde 2 nano SIM + 1 micro SD bulunuyor. Parmak izi okuyucusu cihazın yan kısmına konumlandırılmış.

Vivo'nun yeni akıllı telefon modelinin arka kısmında 64 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor. Telefon sahip olduğu Süper Gece Modu sayesinde karanlıkta bile başarılı gece çekim imkanı sunuyor. Ayrıca telefonda ağır çekim, portre ve panorama gibi modlar da yer alıyor.

Cihazın ön tarafında 16 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut. Ön kamerada Süper Gece Selfie özelliği yer alıyor. Bu özellik, ortam aydınlatmasını otomatik olarak ayarlayarak karanlıkta bile kaliteli gece çekimlerini mümkün hale getiriyor.

5000 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihazda 33W hızlı şarj teknolojisi yer alıyor. USB Type-C portuna sahip olan telefonda ivme ölçer, jiroskop, ortam ışığı sensörü gibi birçok sensör bulunuyor. Android 11 işletim sistemi ve Funtouch OS 11.1 kullanıcı arayüzüyle birlikte gelen cihazın tavsiye edilen satış fiyatı 4.299 TL olarak belirlendi.