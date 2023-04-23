vivo Y78+ 5G Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!

Çok şık tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran vivo Y78+ 5G tanıtıldı. Yapılan tanıtımla birlikte vivo Y78+ 5G özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, kavisli ekrana sahip yeni akıllı telefon modeli neler sunuyor?

vivo Y78+ 5G Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Snapdragon 695

RAM: 8 GB / 12 GB LPDDR4x

Depolama: 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 50 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya Kapasitesi: 4500 mAh

Hızlı Şarj: 44W

Kalınlık: 7,89 mm

Ağırlık: 177 gram

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olan vivo Y78+ 5G, OLED ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü Snapdragon 695 işlemcisinden alan cihazda 8 GB ve 12 GB dahil olmak üzere iki farklı LPDDR4x RAM seçeneği bulunuyor.

vivo marka yeni akıllı telefon modelinin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera yer alıyor. Ön kamera ise 8 megapiksel çözünürlüğünde.

4500 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihaz 44W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. 177 gram ağırlığındaki akıllı telefon 162,24 x 74,79 x 7,89 mm boyutlarında.

vivo Y78+ 5G Fiyatı