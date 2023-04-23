Google Pixel Tablet Görücüye Çıktı: 4 Farklı Renk Seçeneği

Son yıllarda profesyonel yaşama uygun tablet ve dizüstü bilgisayar konusunda güçlü firmalardan biri olarak öne çıkan Google, yeni Pixel Tablet'i geçtiğimiz aylarda tanıtmıştı.

Tanıtımın ardından haber alamadığımız Pixel Tablet, ilk defa Milano Tasarım Haftası'nda görüldü.

Birden Fazla Renk Seçeneği ile Sunulacak

Google'ın Milano Tasarım Haftası için ayırttığı standa yerleştirilen ürünler arasında Pixel telefonların yanı sıra rengarenk tasarımlarıyla Pixel Tablet'ler de dikkat çekti.

İlk defa geçtiğimiz aylarda doğrulanan tabletin henüz donanım detayları kesinleşmese de tasarımı ve renk seçenekleri kesinleşmiş gibi görünüyor. Buna göre Pixel Tablet dört farklı renk seçeneğiyle birlikte sunulacak.

Öte yandan tek tuşla kamera ve mikrofonu kapatma özelliğine sahip olan gizlilik butonunun tabletlerde yer almaması dikkat çekti. Pixel Tablet hakkında detayların mayı ayı başlarında gerçekleştirilecek olan Google I/O 2023 sırasında ortaya çıkması bekleniyor.

Dedikodulara göre Google Pixel Tablet özellikleri ise şu şekilde sıralanıyor: