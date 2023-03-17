vivo Y35'in Yeni Reklam Filmi Yayınlandı: "Her Zaman Y'eni" (Video)

vivo Türkiye, Android kullanıcıları için bir ilke imza atarak "Her Zaman Y'eni" kampanyası kapsamında vivo V25 5G modeli ile vivo Türkiye fabrikasında üretilen Y35 ve Y22s modellerini tüm kullanıcılara 2 büyük Android güncelleme garantisi ve 3 yıl güvenlik güncelleme garantisi ile sunacağını duyurmuştu. Bu duyuru şimdi yeni bir reklam filmiyle süslendi.

Kampanya reklam filminde sıradan bir günde kafede başlayan hikâye, bir anda eğlenceli ve hareketli anlatımla sürükleyici bir hâl alıyor. Kampanyanın sloganı hem ürün ismine hem de mesajına gönderme yapıyor: "Her Zaman Y'eni!"

vivo Y35 Reklam Filmi

vivo Y35 reklam kampanyasının strateji ve kreatif çalışmaları cian istanbul tarafından gerçekleştirildi. Filmin prodüksiyonunu Kala Film üstlenirken, yönetmen koltuğunda Deniz Özgün oturdu. vivo, kampanyada reklam filmini satış noktaları, dijital ve sosyal medya ile bir TikTok Challenge ile destekleyecek.

vivo Y35, rakiplerinden ayrışan özellikleriyle öne çıkıyor. 256 GB hafızası ve 8 GB+8 GB genişletilmiş RAM'i ile kullanıcılara 2 büyük Android güncelleme garantisi sunarak hep ilk günkü gibi yüksek performansta kalacağını vaat ediyor.