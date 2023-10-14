vivo Y78T Tasarımı Ortaya Çıktı: vivo'dan Orta Segmente Yeni Model!

vivo son dönemde gerek ülkemizde gerek globalde her segmentte yayınladığı telefonlarla adından söz ettirmeyi başarıyor ve bugün bir yeni telefonu daha karşımızda.

vivo'nun Y serisi portföyünü genişletme konusundaki kararlılığı devam ediyor ve en son model Y78t, 3C sertifikasyon web sitesinde ortaya çıkarak tasarımına ve dikkate değer özelliklerine ışık tutuyor.

vivo Y78t Hangi Özelliklerle Gelecek?

"V2312BA" model numarasını taşıyan telefon, 44W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Hızlı şarj özelliğinin yanı sıra Vivo Y78t, pürüzsüz 120 Hz yenileme hızıyla süslenmiş 6,64 inçlik bir ekrana sahip.

Telefonu gücünü Snapdragon 6 Gen 1 işlemciden alacak ve 8 GB veya 12 GB RAM ve 128 GB veya 256 GB depolama kapasiteleri seçenekleriyle gelecek.

Arka kamera ünitesinde 50MP bir ana kamera yer alacakken, bu ana kameraya 2MP bir ek kamera eşlik edecek.

Peki resmî tanıtımının oldukça yakın olduğu düşünülen vivo Y78t ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.