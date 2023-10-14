vivo X100 Pro+ Tasarımı Sızdırıldı: Etkileyici Görünüyor!

vivo X100 Pro+ tasarımı ile gündeme geldi. Uzun bir süredir merak içerisinde beklenen akıllı telefonun arka tarafının nasıl bir görünüme sahip olacağı ortaya çıktı. Peki, vivo marka yeni telefon neler sunacak?

vivo X100 Pro+ Tasarımı Ortaya Çıktı

vivo X100 Pro+ olarak isimlendirilen akıllı telefon modeline ait olduğu öne sürülen bir görsel sızdırıldı. Sızdırılan görsele göre söz konusu akıllı telefon kırmızı ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek. vivo X90+ modeli de aynı renk seçenekleriyle sunulmuştu.

Görsele baktığımızda telefonun dört farklı kameraya sahip olduğunu görüyoruz. Arka kameralar daire şeklinde telefonun ortasına konumlanmış. Arka yüzeyin alt kısmında ise vivo markası yer alıyor. Arka yüzeyin genel tasarımı bazı farklılıklar olsa da vivo X90+ isimli akıllı telefona benziyor.

Telefonun ön yüzeyinin nasıl bir görünüme sahip olacağı henüz bilinmiyor. Yakında piyasaya sürülmesi beklenen X100 Pro+ modeline ait görüntülerin resmî olarak paylaşılmadığını da belirtmek gerekiyor. Bu sebepten ötürü telefon farklı bir tasarıma sahip olabilir.

Geçtiğimiz günlerde telefonun 100W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerine sahip olacağı iddia edilmişti. Söz konusu cihazın 5400 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı söyleniyor.

vivo marka yeni akıllı telefon modeli X100 Pro+ hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce söz konusu telefonun arka yüzeyi nasıl görünüyor? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.