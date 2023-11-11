vivo Y79+ Özellikleri Ortaya Çıktı: 12 GB RAM ve Dahası!

Google Play Console'da listelenen vivo Y79+ özellikleri ile gündeme geldi. Peki, vivo tarafından yakında piyasaya sürülmesi beklenen yeni akıllı telefon modeli hangi donanım bileşenlerine sahip olacak?

vivo Y79+ Özellikleri Listesi

Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2400 piksel

: 1080 x 2400 piksel İşlemci : Snapdragon 695

: Snapdragon 695 RAM : 12 GB

: 12 GB İşletim Sistemi : Android 13

: Android 13 GPU: Adreno 619

vivo'nun yakında tanıtmaya hazırlandığı yeni akıllı telefon modeli Y79+ Google Play Console'da listelendi. Bununla beraber söz konusu akıllı telefonun bazı özellikleri gün yüzüne çıktı.

V2313A model numarasıyla listelenen akıllı telefonda iki Cortex-A78 çekirdeği ve altı Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan SM6375'e sahip olacağı ortaya çıktı. Bu, telefonda Snapdragon 695 işlemcisinin yer alacağını gösteriyor.

Google Play Console veritabanında yer alan bilgilere göre akıllı telefonda 12 GB RAM bulunacak. RAM tarafında birden fazla seçeneğin sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor. Android 13 işletim sistemi ile beraber gelecek telefonun 1080 x 2400 piksel çözünürlük sunması bekleniyor.

GPU tarafında Adreno 619'un yer alacağı gün yüzüne çıktı. Telefonun nasıl bir tasarıma sahip olacağı bilinmiyor ancak sızdırılan bilgilere göre kavisli ekran tasarımına sahip olacak. Güç ve ses butonlarının sağ kısımda konumlandırılacağı iddia ediliyor.

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