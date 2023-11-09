Samsung'dan Yeni Girişim: Çağrı Sırasında Gerçek Zamanlı Çeviri Özelliği Geliyor!

Google'ın "Canlı Çeviri" özelliğinin telefon aramalarında da kullanılabildiğini daha önce görmüştük ancak bu özellik bugüne kadar Pixel cihazlarına özeldi.

Şimdi ise bu alandaki ilgiyi gören Samsung, önümüzdeki yılın başlarında benzer bir özelliği üçüncü parti uygulamaları yüklemek zorunda kalmadan kullanabilmemizi sağlayacak.

Koreli şirkete göre Samsung Galaxy S24, "hem Samsung'da geliştirilen cihaz içi yapay zekâ hem de sağlayıcıların bulut tabanlı yapay zekâsı" tarafından desteklenen "Galaxy AI" ile birlikte gelecek.

Çağrı Sırasında Gerçek Zamanlı Çeviri Özelliği Nasıl Çalışacak?

Bu yapay zekânın bir parçası olan "AI Live Translate Call", telefon görüşmeleri sırasında gerçek zamanlı çevirileri bir sohbet kaydı şeklinde gösterecek.

Özellik, New York merkezli bir İngiliz konuşmacı ile Seul merkezli bir Koreli konuşmacı arasındaki diyaloğu gösteren demo ekran görüntüsünde olduğu gibi çalışacak.

Şimdilik özelliğe dair başka bir detay yok ancak Samsung'un Galaxy S24 serisi lansmanını gerçekleştirdiği etkinlikte yapay zekâ ile ilgili diğer özelliklere de değinilmesi bekleniyor.

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