vivo'dan İnanılmaz Fırsat: Yeni Telefonlarla Ücretsiz TWS2 ANC Kulaklık!

vivo, myvivoshop.com üzerinde 15-31 Mayıs tarihleri arasında devam edecek olan bir kampanya başlattı. Yeni V25 ve Y35 akıllı telefon modellerini satın alan kullanıcılara 1.599 TL değerinde TWS2 ANC kulaklık hediye edilecek ve toplamda 5.500 TL değerinde kazanç fırsatı sunulacak. V25 ve Y35 modelleri, 2 büyük Android güncellemesi ve 2 yıllık standart garantiye ek olarak 1 yıl üretici garantisi ile birlikte toplam 3 yıl garanti kapsamında sunuluyor.

V25 5G: Mükemmel Kamera Performansı

Şık ve zarif tasarımı ile dikkat çeken V25 5G, güçlü işlemcisi ile sorunsuz bir telefon deneyimi sunuyor. 64 MP OIS ultra algılamalı arka kamerası sayesinde bulanık çekimler en aza indirilerek, daha uzun pozlama süresi ile loş ışık koşullarında bile daha parlak görüntüler ve videolar çekilebiliyor.

V25 5G'nin Gün Doğumu Işıltısı ve Turkuaz Mavisi renk seçenekleri, güneş ışınlarına ve UV ışığına maruz kaldığında renk değiştiren arka kapakları ile tarzınıza farklılık ve zerafet katıyor.

Y35: Sınırları Ortadan Kaldırın

Güçlü Snapdragon 680 işlemcisi ve 8 GB RAM'i ile Y35, yüksek performans ve hızlı işlem imkânı sunuyor. Geniş hafızası ve depolama alanı sayesinde, tüm uygulamalar ve videolar rahatlıkla indirilip oyunlar hızlı ve kesintisiz bir şekilde oynanabiliyor.

Video ve oyun severler için kusursuz görüntü ve keyifli bir izleme deneyimi sunan Y35 ile 7 saatin üzerinde aralıksız oyun oynanabilirken, 14 saatin üzerinde HD film izlenebiliyor.

TWS2 ANC Kulaklık: Müziği Doruklarda Hissedin

TWS2 ANC kulaklık, rahat bir kullanım sunan zarif tasarımı, 12,2 mm’lik süper güçlü bas sistemi ve 40 dB “Gelişmiş Gürültü Önleme” özelliği ile akıcı bir deneyim sağlıyor.

Kullanıcılar, önemli bir telefon görüşmesi yaparken veya müzik dinlerken tek dokunuşla dış dünyadan ayrılabilir, gürültü engelleme derecesini otomatik olarak ayarlayabilir veya şeffaflık modunu seçerek bulundukları ortama dâhil olabilirler.

29 saatlik ultra uzun pil ömrüne sahip TWS 2 ANC kablosuz kulaklıklar, aktif gürültü önleme özelliği açıkken 4,1 saate, bu özellik kapalı olduğunda ise 7,3 saate kadar stüdyo kalitesinde ses deneyimi sunuyor.

15-31 Mayıs tarihleri arasında devam edecek olan kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgi için vivo mağazasını ziyaret edebilirsiniz.