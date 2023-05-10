vivo X90S'in Özellikleri Ortaya Çıktı

vivo X90S, Çinli bir sertifika web sitesinde ortaya çıktı ve böylelikle merakla beklenen modelin özelliklerine ilk kez göz atabiliyoruz.

vivo X90 serisi, şirketin birinci sınıf kamera ve donanıma sahip amiral gemisi olacak. İlk olarak Kasım 2022'de tanıtılan seri, uluslararası pazardaki ilk çıkışını kısa bir süre önce yapmıştı.

vivo X90S, diğer modellerden tasarım açısından çok da farklı bir şeyler sunmayacak gibi görünüyor. Hafif kavisli arka yüze sahip olacağı beklenen vivo X90S'te dairesel bir kamera yuvası ve muhtemel bir vegan deri kaplaması yer alacak. Kamera modülünün hemen altında "Xtreme Imagination" yazan bir şerit bulunurken, sol tarafta da Zeiss markası görülebiliyor.

Teknik özelliklere bakıldığında vivo X90S, 6,78 inç AMOLED ekranla gelecek ve 2800 x 1280 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Sekiz çekirdekli bir işlemci, 3.2GHz saat hızında çalışacak. MediaTek Dimensity 9200+ işlemciye sahip olması beklenen telefonun üç farklı ram ve dört farklı depolama seçeneğine sahip olacağı konuşuluyor olsa da henüz bu konuda bir netlik bulunmuyor.

Kamera tarafında ise vivo X90S, arkada üçlü kamera kurulumuyla birlikte 50MP ana kamera sensörüne, 12MP ultra geniş sensöre ve 2x optik yakınlaştırma desteğine sahip olacak. Selfie kamerası olarak ise 32MP bir kameranın yer alması bekleniyor. Pil kısmında ise kullanıcıları 4.690 mAh bir pil karşılayacak.

vivo X90S Özellikleri