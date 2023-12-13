vivo Yeni Yıl Kampanyası Başladı: İndirim Kuponu, Hediye Kulaklık ve Dahası!

2023'ün son günlerine yaklaşırken artık büyük markalar yeni yıl indirimlerini duyurmaya başladı. Mobil dünyada da son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz ve orta segmentin kralı cihazlarla kullanıcısını artıran vivo, yılbaşı indirimlerinin öncüsü olmayı başardı.

31 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek olan yeni yıl kampanyasında akıllı telefon satın alımı vivo'nun satış kanalından gerçekleşirse 500 TL'ye varan indirim kuponları anında tanımlanıyor.

vivo, v29 ve v29 Lite satın alan tüketiciler de yine site üzerinde 500 TL indirim kuponuna ek 1.999 TL'lik TWS Air kulaklık ve 2.249 TL'lik 1 yıl ücretsiz ekran onarımı hediye ediyor.

Yeni Yıla vivo ile Girmek İsteyenlere Özel Avantajlar

Yeni yıla girerken hem kendine hem de sevdiklerine hediye almak isteyenlerin beklentilerini karşılayan vivo, yeni teknolojilere sahip cihazlarını daha uygun fiyatlara satın alabilme imkanı sunuyor.

Online satış platformu myvivoshop üzerinden gerçekleştirilen işlemlere özel fırsatlar başladı. 31 Aralık gününe kadar devam eden kampanya kapsamında kameralarıyla dikkat çeken ve her bütçeye hitap eden telefonlar 500 TL'ye varan indirimlerle yerini alıyor.

İndirime ek olarak 1.999 TL değerinde akıllı kulaklık ve 2.249 TL değerinde ise 1 yıl ücretsiz ekran onarım hediyesi veriliyor. Ek olarak 2 büyük Android ve 3 yıl Android güvenlik güncellemeleri garantisi de sunuyor.