Volkswagen ve Audi Önemli Bir Sorun Nedeniyle Otomobillerini Geri Çağırıyor

Bu hafta yayınlanan Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi belgelerine göre patlayabilecek hava yastıkları nedeniyle bir sürü Audi ve Volkswagen modeli geri çağrılıyor. Neyse ki bu, daha önceki geri çağırılmalar kadar büyük bir sorun değil ve büyük bir kitleye hitap etmiyor. Şimdilik yalnızca ABD'deki 1.216 otomobili ilgilendiriyor.

Etkilenen otomobillerin tümü 2016 model yılına ait. Otomobillerin tam listesi şu şekilde:

Patlayan Hava Yastığı Nedeniyle Geri Çağırılan Otomobiller

2016 Audi A3

2016 Audi A3 e-Tron

2016 Audi R8

2016 Audi S3

2016 Audi TT

2016 Volkswagen E-Golf

2016 Volkswagen Golf

2016 Volkswagen Golf R

2016 Volkswagen Golf SportWagen

2016 Volkswagen GTI

Patlayan bir hava yastığı, kimi durumlarda yolcuların yaralanmasına veya ölmesine neden olabilir. Bir patlama olmasa bile hava yastığının uygun olmayan şekilde açılması yolculara sanıldığından fazla zararlar verebilir.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen benzer bir kaza bu otomobilleri inceleme altına aldırdı. Audi ve Volkswagen bayileri benzer dönemde üretildiğini tespit ettiği bu otomobillerde ön yolcu hava yastığı modülünün tamamını değiştirecek ve tabii ki bu çalışma ücretsiz olarak yapılacak. Sahipler, Eylül ayının sonundan itibaren posta yoluyla bilgilendirilecekler.