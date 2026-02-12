Volvo Passat’a Rakip Mi Çıkarıyor? Elektrikli Aşiret Paket Gelebilir!

SUV'lar her geçen gün hem Türkiye hem de Avrupa pazarını ele geçirirken sedan ve stationwagon modeller için artık yolun sonu gelmeya başlıyor. Bu kapsamda filo ve araç kiralama şirketleri uygun fiyatlı sedan modellerden vazgeçmezken binici kesim SUV modellere daha fazla yöneliyor.

Bu kapsamda Volvo ilginç bir strateji ile öne çıktı. Marka yeni platformu ile sedan ve stationwagon modellere odaklanacağının mesajını verdi. Ayrıca bu modeller arasında mevcut Passat'a rakip yeni bir elektrikli model de gündemde. İşte konuyla ilgili detaylar...

Volvo'dan Passat'a Yeni Platformdan Elektrikli Rakip!

Volvo son yıllarda SUV ağırlıklı bir üretim stratejisi izlemeyi tercih etti. Bu kapsamda S60, S90, V60 ve V90 gibi geleneksel sedan ve station wagon modeller üretimden kalkarken, ürün gamının büyük kısmı SUV’lardan oluşmaya başladı. Ancak markanın yeni SPA3 platformu bu tabloyu değişterecek.

Zira SPA3 tamamen elektrikli araçlar için sıfırdan geliştirildi ve önceki nesil SPA2 gibi içten yanmalı motora adapte edilen bir yapı değil. Bu sayede batarya yerleşimi ve gövde oranları konusunda çok daha fazla esneklik sağlanıyor. Volvo mühendislerine göre araç yüksekliği batarya kapasitesi tarafından belirlenmek zorunda değilken daha alçak tavan çizgilerine sahip coupe formda elektrikli otomobiller tasarlamak ve arka koltuklardaki oturma pozisyonları daha konforlu bir hale getirmek artık mümkün.

Bu noktada global pazarda yeni elektrikli sedan ve stationwagon modellerini göreceğimiz oldukça açık. Türkiye ve Avrupa pazarına odaklanırsak Volkswagen Passat rakibi yeni bir Volvo modeli çok yakında yollara çıkabilir. Zira elektrikli sedan otomobillerdeki pek çok sorun Volvo'nu yeni SPA3 platformu ile çözülmüş durumda. Devam eden süreçte elektrikli Passat (ID.7) gibi modellere rakip daha ferah ve sportif modellerin Volvo ürün gamında yer alması oldukça muhtemel.

Konuyla ilgili olarak henüz resmi bir model adı veya tasarımı duyurulmadı. Ancak Volvo'nun SPA3 platformuyla alakalı yapılması gereken tüm çalışmalar tamamlandı. İlerleyen süreçlerde yeni sedan modellerin duyurulması bekleniyor. Ayrıca son olarak şunu da eklememiz gerekiyor: Yeni SPA3 sayesinde sadece Passat gibi kült modellere rakip otomobiller değil pazardaki S60 ve S90 taleplerine de karşılık verilecek yeni modeller üretilebilecek. Volvo'nun uzun vadeli planları önümüzdeki günlerde netleşecektir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...