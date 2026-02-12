Renault’dan Duster Fastback Hamlesi! Türkiye’ye Gelirse Fiyatı Ne Olur?

Türkiye'de otomotiv pazarı yeniden şekillenirken pek çok marka SUV modellerine ağırlık vermeye başladı. Bu noktada Fiat Egea Sedan'ın 2026 yılında üretiminin bitirilmesi kararı alınırken kulislerden gelen bilgiler Egea'nın yerini bir Fastback modelin alacağını bildiriyor. Devam eden süreçte ise bahsi geçen otomobil Bursa plakası ile test edilirken görünütlenmişti.

Fastback modellere olan ilgi sadece Fiat cephesinde yok. Fransız otomobil markası Renault'ta bu noktada önemli bir hamle yapıyor. Duster'ın yeni bir fastback veya coupe kasa tipi ile sunulması gündemde. Peki yeni Renault Duster Fastback/Coupe modelinin teknik özellikleri nasıl olacak? Türkiye'ye gelirse satış fiyatı ne kadar olur? İşte detaylar...

Renault’dan Duster Fastback/Coupe Hamlesi!

Fransız üretici Renault Group bünyesindeki Dacia son yıllarda küresel SUV stratejisini Duster temeli üzerine inşa ediyor. Yeni nesil Dacia Duster ve Bigster ile ürün gamını genişleten marka şimdi de eğimli tavan çizgisine sahip daha sportif bir gövde formu üzerinde çalışıyor. Duster Fastback olarak adlandırılması beklenen bu model klasik SUV versiyondan farklı olarak coupe benzeri ama daha ulaşılabilir bir tasarım dili sunacak.

Editörlerimiz, yapay zeka ve paylaşılan sızıntı görselleri kullanarak yeni Renault Duster Fastback modelinin tahmini tasarımını hazırladı.

Bu modelin özellikle Latin Amerika’da güçlü satış performansı yakalayan Fiat Fastback ve yine aynı segmentte konumlanan Citroen Basalt ile rekabet etmesi planlanıyor. Her iki model de Stellantis çatısı altında geliştirilmiş ve uygun fiyatlı fastback SUV segmentinde önemli pay elde etmiş durumda. Türkiye'de ise geçtiğimiz yıl itibariyle yerli üretime geçen Duster modeli artık Renault adı ile satılıyor. Bu noktada "Renault Duster Fastback/Coupe modeli Türkiye'ye gelir mi?" sorusu da gündeme geliyor.

Şu an için konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak Renault’nun global platform stratejisi düşünüldüğünde Avrupa pazarına uygun motor seçenekleriyle sunulması ihtimal dahilinde. Eğer model 1.6 litrelik benzinli motorla gelirse Türkiye'deki mevcut vergi sistemi nedeniyle yüzde 80 ÖTV diliminde konumlanması beklenir. Bu durumda başlangıç fiyatının 2,2 ile 2,6 milyon TL bandında olması olası görünüyor.

Daha küçük hacimli hibrit motor seçenekleri ile sunulursa da fiyat dengesi farklılaşabilir. Türkiye’de fastback SUV pazarına baktığımızdaysa pazar özellikle son dönemlerde hareketlenmiş durumda. Peugeot 408 ve Citroen C4 X gibi modeller farklı gövde formuyla dikkat çekerken uygun fiyatlı bir Duster Fastback alternatifi pazarda ciddi rekabet yaratabilir. Hatta fiyatlandırmasına bağlı olarak Togg T10X ile dolaylı bir karşılaştırma bile gündeme gelebilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?