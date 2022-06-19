NASA Bu Yıl Voyager Sondalarını Kapatmaya Başlayacak

Evrendeki en uzak insan yapımı nesneler olan Voyager sondaları yakında kapanma sürecine başlayacak. NASA tarafından inşa edilen iki sonda 1970'lerde üretildi ve onlarca yıllık donanımları hâlâ çalışıyor ancak güç seviyeleri her yıl düşüyor. Şimdi NASA, onları mümkün olduğunca uzun süre işlevsel tutabilmek adına sonda sistemlerinin parçalarını kapatmaya başlayacak.

Scientific American, NASA'nın bu yıl her iki sondadaki bazı sistemleri kapatmaya başlamayı planladığını bildiriyor ancak başlangıçta dört yıllık bir görev için tasarlandıkları göz önüne alındığında, her ikisinin de hâlâ çalışıyor olması inanılmaz. Voyager sondalarıyla çalışan bir araştırmacı olan Ralph McNutt, Scientific American'a "44 buçuk yaşındayız. Yani bu şeyler için 10 kat garanti yaptığımız anlamına geliyor." dedi.

Voyager programı, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'ün hepsinin görüntülenebileceği bir kozmik hizalama esnasında başlamıştı ve sondalar Jüpiter'in bulutlarının görüntülerini çekti, Jüpiter'in uydusu Io'daki volkanik aktivite gibi yeni olayları keşfetti ve Satürn'ün halkalarını araştırdı.

Voyager Sondası Tarihin Önemli Anlarına Tanıklık Etti

Ancak belki de sondaların bilime en ünlü katkısı nereden geldiklerini kaydettikleri görüntü oldu. Ünlü "Soluk Mavi Nokta" fotoğrafı, Voyager 1 tarafından 1990'da güneşten 3.7 milyar mil uzaktayken Neptün'ün yörüngesinin ötesinde çekildi. Fotoğraf, uzayın karanlığına karşı küçük bir nokta olarak Dünya'yı gösteriyor.

2013 ve 2018'de Voyager 1 ve 2, sırasıyla heliopause adı verilen bir sınırı geçerek yıldızlararası uzaya girdi. Heliopause, güneşin güneş rüzgârının kenarıdır ve onun ötesine geçmek, sondaların güneş sisteminin ötesine geçtikleri anlamına gelir. Sondalar tüm bunlara rağmen yıllardır hâlâ çalışıyorlar.

Tabii beklenildiği gibi bu 40 yıllık donanımlar belli başlı sorunlar yaşamaya başladılar. Voyager 2, 2020'de bir güç arızası yaşadı ve kısa süre önce Voyager 1, irtifa kontrol sisteminde garip bir hata yaşadı. Ancak her ikisi de hâlâ çalışıyor ve sadece çalışmakla kalmıyor, veri topluyor ve aktarıyorlar.

Sistemlerinden bazılarının bu yıl kapatılmasıyla 2030'a kadar belirli bir kapasitede çalışmaya devam edebilecekler. O tarihten sonra ise karanlığa tek başına yelken açan bu iki öncü kâşife veda etmek zorunda kalacağız.