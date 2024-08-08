VPN Kullanmak Telefon Faturasını Yükseltir Mi?

Instagram'ın ülkemizde erişime engellenmesi sonrasında 7'den 70'e herkes VPN kullanmaya başladı. VPN'lerin güvenli olup olmadığı, Instagram'ın kapatılmasının işletmelere zararı ve hatta TikTok'un da kapatılmasına yönelik açıklamalar gibi onlarca tartışma konusu ortaya çıktı. Son günlerde TikTok'ta sayısı hızla artan "VPN kullanımı nedeniyle telefon faturam arttı" paylaşımları ile bunlara bir yenisi eklendi.

TikTok'ta yapılan paylaşımlarda kullanıcıların binlerce liraya ulaşan telefon faturalarını paylaştığını ve bunun VPN nedeniyle olduğunu iddia ettiğini görüyoruz. VPN kullanımı nedenliyle yasal uyarı aldığını belirten ve hatta internet kullanımının yurt dışı kullanım sayıldığını iddia edenler bile var.

VPN Telefon Faturasına Yansır Mı?

İşin teknik detaylarına girmeden önce içinizi rahatlatarak başlayalım: VPN kullandığınız için telefon faturanız artmaz. Siz VPN'i aktif ettiğinizde yurt dışındaki bir sunucu üzerinden internete çıkıyor olsanız da, internet erişiminizi hali hazırda kullandığınız operatör üzerinden sağlıyorsunuz.

Bu nedenle internet kullanımınızın GSM operatörünüz tarafından "yurt dışı" olarak sınıflandırılması mümkün değil. Telefon faturanızda "yurt dışı internet kullanımı" ibaresini gören kişiler genellikle sınıra çok yakın bölgelerde yaşayanlar veya gerçekten yurt dışına giderek orada hattını kullananlar oluyor.

Ülkemizdeki GSM operatörleri ve telekomünikasyon şirketleri çeşitli VPN protokollerini yasaklayarak VPN kullanımını da engellemeye çalışıyor. Ancak halk arasında düşünülenin aksine VPN yasa dışı değil ve sırf bu yasaklar yüzünden binlerce kurumsal çalışan mağduriyet yaşıyor.

Siz kurumsal bir şirkette çalışıyorsanız ve evinizden şirketinizdeki dosyalara / sisteme giriş yapmanız gerekiyorsa büyük ihtimalle VPN kullanmanız isteniyor, çünkü güvenliğin sağlanması lazım. Ancak operatörünüz VPN'leri engellediği için işinizi yapamıyorsunuz.

VPN telefon faturasına yansır mı? sorusunun cevabını net bir şekilde verdik. Tabii şöyle bir durum var: Ücretli bir VPN satın aldıysanız ve bunu mobil ödeme yöntemiyle aldıysanız, faturanızın artması gayet normal.