VR Gözlüğü Kullananlara Dikkat: Türk Oftalmoloji Derneği Uyarıyor

Türk Oftalmoloji Derneği, son dönemde Metaverse platformunun gelişmesiyle kullanımı artan sanal gerçeklik gözlüklerinin, uzun süreli kullanılması durumunda göz sağlığının olumsuz etkilenebileceği konusunda kamuoyunu uyardı.

Dr. Murat Erbezci, yapay optik yanılsamalarla 3 boyutlu görme hissi veren gözlüklerin özellikle gelişme çağındaki çocukların gözlerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekti. Dr. Murat Erbezci sanal gerçeklik gözlüklerinin şaşılık, göz kayması, miyopi, göz yorgunluğu ve gözde istemsiz titremelere de sebep olabileceğini belirtti.

Sanal gerçeklik gözlükleri ile oynanan oyunların popüler olduğunu ve bu nedenle göz sağlığına etkilerinin tüm dünyada sık sık tartışıldığını söyleyen Dr. Erbezci şu ifadelerde bulundu:

"Birçok üretici, cihazlarının kullanımı için yaş sınırlamasından bahsediyor. Özellikle gelişim çağındaki çocuklarda görmenin gelişimi, göz hareketleri ve gözlerin birlikte çalışması ile oluşan derinlik hissine etkileri olabileceği düşünülüyor. Gözün yaklaşık 20 cm önünde duran ekranlardaki görüntü bazı optik aldatmacalar yapılarak sanki 2 metre uzaktaymış gibi algılanıyor ancak zaman zaman 3 boyutlu görüntüde izlenmesi gereken objenin yer değiştirmesi nedeniyle, göz hareketleri ile gözün bir cisme odaklanmasını sağlayan uyum (akomodasyon) mekanizmaları gerçek hayattan farklı çalışıyor."

Washington Üniversitesi'nin VR Gözlükleri ile İlgili Araştırmaları

Dr. Murat Erbezci, tıp dünyasında konuyla ilgili kesin hükümlere varacak bilimsel çalışmaların henüz tamamlanmadığına vurgu yaptı. Erbezci konu ile ilgili araştırma gerçekleştiren Washington Üniversitesi'ne değindi:

"Washington Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada 50 çocuğa 30 dakika boyunca sanal gerçeklik gözlükleriyle oyun oynatılmış, öncesinde ve hemen sonrasında çocuklarda görme, göz hareketleri, derinlik hissi ve uzaysal, uzamsal algı testleri ile birlikte postür (duruş), hareket rahatsızlığı (araba tutması), baş dönmeleri olup olmadığı kontrol edilmiş. Sadece 3 çocuğun oyunu tamamlayamadığı görülmüş. Diğerlerinde sorun olmadığı tespit edilirken ikisinin baş dönmesi yaşadığı, birinin ise sıkıldığı için oyunu bıraktığı anlaşılmış."

Bu çalışmada kısa kullanımda sorun olmadığının saptandığını söyleyen Erbezci, daha uzun süreler söz konusu olduğunda temkinli olunması konusunda aileleri uyardı.

VR Gözlüklerinin Etkilerini Önlemek için Ne Yapmalıyız?

Dr. Murat Erbezci uyarılarının ardından bu etkileri en aza indirmek için yapılması gerekenleri de şu şekilde sıraladı: