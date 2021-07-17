War Thunder Oyuncusu Gizli Askeri Belgeleri Deşifre Etti

War Thunder oyuncusu gizleri askeri belgeleri paylaştı. War Thunder hayranı bir oyuncu tankın özelliklerinin yanlış olduğunu iddia etti, kanıtlamak için ise gizli askeri belgeleri sızdırdı.

Challenger 2, 1994 yılından bu yana İngiliz ordusunda kullanılan ve bu süre zarfında Bosna Hersek, Kosova ve Irak'ta operasyonel hizmet gören bir ana savaş tankıdır. Gaijin Entertainment'ın oynaması ücretsiz çevrim içi savaş oyunu War Thunder'da da bulunabilir. War Thunder wiki, "ateş gücü ve zırhtaki yetkin notlar sayesinde savaş alanında dikkate alınması gereken bir güç" olarak tanımlıyor.

Ancak bu haftanın başlarında bir oyuncu, gerçekçiliğe biraz fazla bağlılık gösterdiğinden dolayı işler kontrolden çıktı. Gerçek hayatta Challenger 2 tank komutanı ve İngiliz Ordusu Zırhlı Denemeler ve Geliştirme Birimi'nin eski bir üyesi olduğunu iddia eden oyuncu, War Thunder'ın oyun içi modelinin, düşman ateşine karşı gerçek dünyada olduğundan daha fazla savunmasız bırakmasından şikayet etti.

Oyuncu bunu kanıtlamak için tankın kullanım kılavuzu olan Challenger 2 Ordu Ekipman Destek Yayınından gizli görüntüler paylaştı.

War Thunder oyuncusu gizleri belgeleri paylaştı

Uk Defense Journal'a göre görüntülerde "Sınırlı Belge" etiketleri yer alıyordu. Geliştirici Gaijin ise herhangi bir işlem yapmadan önce "belgenin gizliliğinin kaldırılmasının yanı sıra nereden geldiğinin kanıtlandırılmasının gerekeceğini" söyleyerek tepki gösterdi.

Kısa süre sonra üst düzey bir teknik moderatör, Gaijin'in İngiltere Savunma Bakanlığı ile temasta olduğunu ve kılavuzun sınıflandırıldığını söyledi.

Savunma Ekipmanları ve Desteğinden bir temsilci verdiği demeçte, "Bunun gerçek bir dosyadan alındığını doğrulayabilirim. Kesinlikle daha önce Savunma Bakanlığı tarafından piyasaya sürülmedi veya redaksiyona dahil edilmedi" ifadelerini kullandı.

Moderatör bu açıklama sonrası yazdığı yazıda, "Bunu yaymaya devam ederek, belgenin kapağındaki uyarıda belirtildiği gibi Resmi Sırlar Yasası'nı ihlal edersiniz, bu da kovuşturulması halinde 14 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek bir suçtur" dedi.

Söz konusu oyuncunun gerçekten bir tank komutanı mı yoksa Birleşik Krallık ordusunun bir üyesi mi olduğu henüz bilinmiyor, ancak Uk Defense Journal'ın belirttiği gibi dosyanın gizliliğinin kaldırılmasında bir hata olması da mümkün.

War Thunder forumlarında gizli askeri belgeleri paylaşmak Resmi Sırlar Yasası'nı ihlal edebilir, görünüşe göre ancak henüz bir sorun yaşanmadı. Görüntüleri yayınlayan hesap hala onaylı ve iyi durumda.