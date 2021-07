Taşınabilir Oyun Konsolu Steam Deck Tanıtıldı!

Video oyunu sektörünün en önemli isimlerinden bir tanesi olan Valve, taşınabilir oyun konsolu Steam Deck'i tanıttı. Nintendo Switch alternatifi arayanlar için biçilmiş bir kaftan olan cihazın özellikleri ve fiyatı da belli oldu. Valve tarafından duyurulan cihaza ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Valve, Steam Deck olarak isimlendirdiği yeni taşınabilir oyun konsolunun tanıtımını gerçekleştirdi. Gerçekleşen tanıtım ile birlikte Steam Deck'in teknik özellikleri ve fiyatı da belli oldu.

Sahip olduğu teknik özellikler ile dikkat çeken cihazda AMD Zen 2 4c/8t, 2.4-3.5GHz işlemcisinden güç alıyor. 8 RDNA 2 CUs, 1.0-1.6GHz ekran kartının yer aldığı konsolda 16 GB DDR5 RAM yer alıyor. 669 gram ağırlığındaki konsol 298 mm x 117 mm x 49 mm boyutlarında.

