Taşınabilir Oyun Konsolu Steam Deck Tanıtıldı!

Video oyunu sektörünün en önemli isimlerinden bir tanesi olan Valve, taşınabilir oyun konsolu Steam Deck'i tanıttı. Nintendo Switch alternatifi arayanlar için biçilmiş bir kaftan olan cihazın özellikleri ve fiyatı da belli oldu. Valve tarafından duyurulan cihaza ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Taşınabilir Oyun Konsolu Steam Deck Özellikleri

İşlemci: AMD Zen 2 4c/8t, 2.4-3.5GHz

Ekran Kartı: 8 RDNA 2 CUs, 1.0-1.6GHz

RAM: 16 GB DDR5

Depolama Alanı: 64GB eMMC / 256GB NVMe SSD / 512GB NVME SSD

MicroSD Desteği: Var

Ekran: 7 inç, 1280x800 piksel (16:10), 60Hz dokunmatik LCD ekran

Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi ve Bluetooth

Batarya: 40Whr

Boyut: 298 mm x 117 mm x 49 mm

Ağırlık: 669 gram

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Valve, Steam Deck olarak isimlendirdiği yeni taşınabilir oyun konsolunun tanıtımını gerçekleştirdi. Gerçekleşen tanıtım ile birlikte Steam Deck'in teknik özellikleri ve fiyatı da belli oldu.

Sahip olduğu teknik özellikler ile dikkat çeken cihazda AMD Zen 2 4c/8t, 2.4-3.5GHz işlemcisinden güç alıyor. 8 RDNA 2 CUs, 1.0-1.6GHz ekran kartının yer aldığı konsolda 16 GB DDR5 RAM yer alıyor. 669 gram ağırlığındaki konsol 298 mm x 117 mm x 49 mm boyutlarında.

Introducing Steam Deck: powerful, portable PC gaming starting at $399. Designed by Valve, powered by Steam. Shipping December 2021.



Learn more at https://t.co/ZOTx3KUCVK and reserve yours tomorrow. #SteamDeck pic.twitter.com/jcgbaKfT9c — Steam (@Steam) July 15, 2021

Taşınabilir oyun konsolunun depolama tarafında 64GB eMMC, 256GB NVMe SSD ve 512GB NVME SSD olmak üzere üç farklı seçenek bulunuyor. Cihazın MicroSD desteğine sahip olduğunu belirtelim. Bu sayede cihazın mevcut depolama alanı arttırılabiliyor.

7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan konsol, 1280 x 800 piksel çözünürlük sunuyor. Konsolda 60Hz dokunmatik LCD ekran mevcut. Kablosuz bağlantı tarafında Wi-Fi ve Bluetooth yer alıyor. Cihazda ayrıca USB Type C portunun da yer aldığını belirtelim.

Steam Deck Çıkış Tarihi ve Fiyatı

64 GB eMMC depolama alanına sahip sürüm: 399 dolar (yaklaşık 3.393 TL)

256GB NVMe SSD depolama alanına sahip sürüm: 529 dolar (yaklaşık 4.499 TL)

512GB NVME SSD depolama alanına sahip sürüm: 649 dolar (yaklaşık 5.519 TL)

Valve firmasının yeni konsolunun ön siparişleri bazı ülkelerde bugün itibarıyla başladı. Merak içerisinde beklenmeye başlanan konsol, 2021 yılının aralık ayında çıkışını gerçekleştirecek.