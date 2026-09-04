Çok Sevilen Uzay Temalı Savaş Oyunu İndirimde! Fiyatı 1.450 TL Düştü

Steam oyuncuları sevindiren kampanyalarına devam ediyor. Platformda son olarak yeni bir indirim kampanyası başladı. Bu kapsamda popüler uzay temalı bir savaş oyununun fiyatında kayda değer bir düşüş yaşandı. Peki bu oyun ne ve kampanya ne zamana kadar sürecek? İşte merak edilen detaylar!

Warhammer 40,000: Space Marine 2 Steam'de Kaç TL Oldu?

Son düzenlenen kampanyayla birlikte Warhammer 40,000: Space Marine 2'nin fiyat etiketinde yüzde 75'lik bir indirim yapıldı. Bu doğrultuda oyunun fiyatı 39,99 dolardan (1.937 TL) 9,99 dolara (483 TL) kadar geriledi. Yani 1.454 TL'lik bir indirimin söz konusu olduğunu belirtelim. Kampanyanın bitiş süresi ise 14 Eylül olarak belirlendi.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 Xbox'ta ve PlayStation'da Kaç TL?

Warhammer 40,000: Space Marine 2 için Xbox ve PlayStation'da herhangi bir indirim yok. Bunu biraz daha açarsak oyun an itibariyla bu platformlarda sırasıyla 2.999 TL ve 5.599 TL'den satılıyor. Ancak Xbox tarafında bu paraları ödemenize gerek yok. Eğer Game Pass aboneliğiniz varsa yapıma ücretsiz bir şekilde erişme imkanınız olacak.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 Nasıl Bir Oyun?

Warhammer 40,000: Space Marine 2 üçüncü şahıs nişancı unsurlarını yakın dövüş mekanikleriyle bir araya getiren uzay temalı bir aksiyon oyunu. Yapımda genetik olarak geliştirilmiş ve ağır zırhlarla donatılmış bir Space Marine’i kontrol ediyorsunuz. Temel amacınız ise galaksiyi istila eden Tyranid sürülerine karşı gezegenleri savunmak ve insanlığın varlığını korumak. Çatışmalar sırasında ateşli silahların yanı sıra yakın dövüş ekipmanlarından da yararlanıyorsunuz ve kalabalık düşman gruplarıyla mücadele ediyorsunuz.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 (1903 min)/11 64-bit

: Windows 10 (1903 min)/11 64-bit İşlemci : AMD Ryzen 5 2600X / Intel Core i5-8600K

: AMD Ryzen 5 2600X / Intel Core i5-8600K Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : 6 GB VRAM, AMD Radeon RX 580 / Nvidia GeForce GTX 1060

: 6 GB VRAM, AMD Radeon RX 580 / Nvidia GeForce GTX 1060 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama : 75 GB kullanılabilir alan

: 75 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: SSD gereklidir. "Düşük" ön ayarıyla 1920x1080'de 30 FPS

Önerilen Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 (1903 min)/11 64-bit

: Windows 10 (1903 min)/11 64-bit İşlemci : AMD Ryzen 7 5800X / Intel Core i7-12700

: AMD Ryzen 7 5800X / Intel Core i7-12700 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : 8 GB VRAM, AMD Radeon RX 6800 XT / Nvidia GeForce RTX 3070

: 8 GB VRAM, AMD Radeon RX 6800 XT / Nvidia GeForce RTX 3070 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama : 75 GB kullanılabilir alan

: 75 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: SSD gereklidir. "Ultra" ön ayarıyla 1920x1080'de 60 FPS

Editörün Yorumu

Warhammer 40,000: Space Marine 2 halihazırda sahip olduğu bir oyun. Geçmiş indirimlerden yararlanarak satın almıştım. Açıkcası vurdulu kırdılı yapımları seviyorsanız kesinlikle tercih etmelisiniz. Zaten yüzde 75 indirimde ve en azından PC tarafında devasa paralar ödemenize gerek yok.