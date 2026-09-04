OLED Ekranlı Akıllı Saat Tanıtıldı! Kalori Takibi ve Dahasını Sunuyor

Motorola, yeni akıllı saati Watch Ultra'yı tanıttı. Cihaz hem sağlık hem spor tarafında geniş bir özellik yelpazesi sunuyor. Özellikle hareketli yaşama teşvik edecek şekilde tasarlanan model, gümüş ve siyah renk seçenekleri ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Koşu koçu da dahil olmak üzere birçok önemli avantaja sahip.

Motorola Watch Ultra'nın Özellikleri Neler?

Kasa boyutu: 46 mm

46 mm Kasa malzemesi: Paslanmaz çelik

Paslanmaz çelik Dayanıklılık: IP68 ve 5ATM suya dayanıklılık

IP68 ve 5ATM suya dayanıklılık İşletim sistemi: Wear OS

Wear OS İşlemci: Snapdragon W5+ Gen 1

Snapdragon W5+ Gen 1 Ekran: 1,5 inç OLED

1,5 inç OLED Ekran parlaklığı: 2.700 nit maksimum

2.700 nit maksimum Konumlandırma: Çift bant GPS desteği

Çift bant GPS desteği Bağlantı: LTE

LTE Kayış uyumluluğu: Standart 22 mm kayış desteği

Standart 22 mm kayış desteği Kayış seçenekleri: Silikon ve deri

Silikon ve deri Sağlık özellikleri: Kalp atış hızı takibi, nefes egzersizi, uyku takibi, uyku analizi, hareketsizlik uyarısı

Kalp atış hızı takibi, nefes egzersizi, uyku takibi, uyku analizi, hareketsizlik uyarısı Spor özellikleri: Koşu koçu, aktivite takibi ve puanlama, kalori takibi, enerji takibi

Koşu koçu, aktivite takibi ve puanlama, kalori takibi, enerji takibi Pil ömrü: Aktif kullanımda 2 güne kadar

Aktif kullanımda 2 güne kadar Renk seçenekleri: Gümüş ve siyah

Motorola Watch Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler?

Motorola Watch Ultra, 1,5 inçlik OLED ekranla birlikte geliyor. Ekran teknolojisi, renklerin canlı, siyahların tam siyah olacağını gösteriyor. Özellikle koyu renk ağırlıklı arayüzlerde ekranın daha şık görünmesini sağlayacaktır. Öte yandan 2.700 nit maksimum parlaklık değeri sunuyor. Bu da sadece kapalı alanda değil, doğrudan güneş altında da kullanıma uygun tasarlandığına işaret ediyor.

Akıllı saatler, açık havada spor yaparken de kullanıldığı için bu parlaklık değerinin çok önemli olduğunu belirtmek gerek. Yürüyüş sırasında ya da gün içinde bildirimleri kontrol ederken, sağlık ya da spor verilerine göz atarken ekran soluk kalmayacaktır. Bu da kullanıcı deneyimini olumlu etkileyecektir.

Ekran boyutu da bir diğer artısı. Sağlık verileri, antrenman bilgileri, bildirimler ve dahası sıkışık görünmeden incelenebilecektir. Spor yaparken kalp atış hızı, tempo ve GPS verilerini tek bakışta okumak mümkün olacaktır. Ayrıca cihazı kontrol ederken de kullanıcılar zorlanmayacaktır.

Motorola Watch Ultra'nın Spor ve Sağlık Özellikleri Neler?

Cihaz, Polar iş birliği ile hem sağlık hem spor özelinde gelişmiş deneyim sağlıyor. Kalp atış hızı takibi, egzersiz sırasında nabız değişimini takip etmenize olanak tanıyor. Antrenmanlarınızı daha doğru şekilde planlayabiliyorsunuz. Çift bant GPS desteği sayesinde koşma, yürüme ve bisiklet gibi açık hava aktivitelerinde hassas konum takibinden faydalanabiliyorsunuz.

Saatte yer alan koşu koçu özelliği, özellikle koşu performansını geliştirmek isteyenler açısından büyük avantaj sunuyor. Aktivite takibi ve puanlama gibi özellikler sayesinde de günlük hareketlilik durumunuzu daha iyi değerlendirmenize yardımcı oluyor. Diğer yandan kapsamlı uyku takibi yapıyor, uyku puanı ile ne kadar dinlendiğinizi öğrenmenize olanak tanıyor.

Nefes egzersizi sayesinde stresi daha çok kontrol altında tutmanıza yardımcı olan model, günlük kalori takibi özelliği de içeriyor. Ayrıca hareketsiz kalmanız durumunda size uyarıda bulunuyor. Tüm bunlara baktığımızda cihazın sağlıklı yaşam açısından oldukça faydalı olacak şekilde tasarlandığını görüyoruz.

Motorola Watch Ultra'nın Pil Ömrü Ne Kadar?

Motorola Watch Ultra, aktif kullanımda 2 güne kadar pil ömrü sunuyor. Ne yazık ki uzun süreli seyahatler için pek uygun değil. Haftalarca dayanan bir saatten çok gelişmiş özellikleri ön plana çıkaran modern bir akıllı saat olarak konumlanıyor. Günlük kullanım için elbette yeterli olacaktır ama uzun süre şarj etmeden kullanılabilecek akıllı saat arayanların alternatif aramasına yol açacaktır. Ocak 2026'da tanıtılan Motorola Moto Watch'un günlük kullanımda 13 güne kadar pil ömrü sunduğunu hatırlatalım.

Motorola Watch Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

Motorola'nın şu an Türkiye'de birçok akıllı saati satılıyor. Bunlara örnek olarak Moto Watch Fit, Moto Watch 120, Moto Watch 70 ve Moto 40 verilebilir. Tüm bu modelleri göz önünde bulunduracak olursak Motorola Watch Ultra modelinin de Türkiye'deki tüketicilerle buluşmasının mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Elbette ki konuya dair henüz resmî açıklama yok, bunu da ayrıca belirtmekte fayda var.

Motorola Watch Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar?

Motorola Watch Ultra için 430 euro fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 24 bin 205 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda fiyatı vergiler ve ek maliyetlerle beraber 36 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, cihazın farklı fiyatla satılabileceğini not düşelim.

Editörün Yorumu

Motorola Watch Ultra'nın özellikle spor yapanlar için ilgi çekici bir model olduğu kanaatindeyim. Koşu, fitness, yürüyüş ve benzeri aktivitelerde gelişmiş takip özellikler isteyenlerin beklentisini karşılayacağını düşünüyorum. Çok uzun pil ömrü sunmuyor ama cihazı arada sırada şarj etmeyi sorun etmeyen biriyseniz çok büyük bir problem oluşturacağını sanmıyorum.