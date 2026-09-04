OPPO'dan OLED Ekranlı Telefon Geliyor! 8.000 mAh Pili Var

OPPO A7 Pro Max ağustos ayının başlarında tanıtıldı. 10.000 mAh batarya gibi güçlü özelliklere sahip telefona önümüzdeki günlerde yeni bir model eklenecek. OPPO A7 Pro olarak isimlendirilecek bu modelin bazı özellikleri kısa süre önce ortaya çıktı. Peki yeni telefon kullanıcılara neler sunacak? İşte merak edilen detaylar!

OPPO A7 Pro Özellikleri Neler Olacak?

Ekran boyutu: 6,57 inç

Ekran türü: OLED

Ekran çözünürlüğü: 1080p

Ekran yenileme hızı: 120 Hz

Renk desteği: 1,07 milyar renk

Ağırlık: Yaklaşık 204 gram

Kalınlık: 8,8 mm

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5

RAM: 8 GB’a kadar

Depolama: 512 GB’a kadar

Depolama genişletme: 2 TB’a kadar hafıza kartı

Batarya: 8.000 mAh

Kablolu şarj: 80W

Ana kamera: 50 megapiksel

Ön kamera: 8 megapiksel

OPPO A7 Pro Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OPPO A7 Pro’da 6,57 inç boyutunda, 120 Hz yenileme hızı ve 1080p çözünürlük sunan OLED bir ekran bulunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde menü geçişlerinde, web sayfalarını kaydırırken ve oyunlarda akıcı bir deneyim elde edebileceksiniz. OLED ekran ise renk canlılığı gibi birçok konuda LCD panellere kıyasla daha başarılı.

OPPO A7 Pro İşlemci Özellikleri Neler Olacak?

Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 işlemcisinin kullanılacağı söyleniyor. Hatırlanacağı üzere bu donanım OPPO A7 Pro Max'te de karşımıza çıkmıştı. 4 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen bu yonga seti 5 nm destekli veya daha eski işlemcilerden daha verimli ve yüksek performansta çalışabiliyor. Oyun performansında da üzmeyen işlemci Genshin Impact, PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile gibi oyunları akıcı bir şekilde oynatabiliyor.

OPPO A7 Pro Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Ürünün ana kamerası 50 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Maalesef şu an için cihazın diğer kamera sensörleriyle ilgili bir detay paylaşılmadı. Bunun dışında ön tarafında 8 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerası mevcut olacak. Kısacası bu telefonla basit fotoğraf çekimleri yapabileceksiniz. Daha kaliteli fotoğraflar veya zoom performansı için daha üst düzey modellere yönelmeniz gerekecek.

OPPO A7 Pro Batarya Özellikleri Neler Olacak?

Modelde 8.000 mAh kapasiteli bir batarya tercih edilecek. Bu değerin orta segment bir telefon için oldukça başarılı olduğunu belirtelim. Yani en azından gün içerisinde sürekli olarak şarj cihazı arama gibi bir derdiniz olmayacak. Şarj hızı ise 80W olacak. Bu da söz konusu segment için gayet yeterli bir hız.

OPPO A7 Pro Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO A7 Pro, 11 Eylül'de düzenlenecek bir etkinlikte kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bu lansmanla birlikte cihazın tüm özelliklerini, tasarımını ve fiyatını öğrenebileceğiz. Öte yandan şirketin ülkemizde OPPO A6 Pro gibi modelleri satışta. Bu doğrultuda A7 Pro'nun da tanıtıldıktan bir süre sonra Türkiye'de satışa çıkması ihtimaller dahilinde.

OPPO A7 Pro Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO A7 Pro’nun fiyatıyla ilgili bir açıklama yok. Ancak güvenilir kaynaklara göre akıllı telefon 2.000 yuan seviyesinde bir fiyatla satışa sunulacak. Güncel döviz kuruyla 14.420 TL’ye denk gelen bu tutara ülkemizde uygulanan vergiler de eklendiğinde yaklaşık 29.000 TL’ye karşılık geliyor.

Editörün Yorumu

OPPO A7 Pro akıllı telefonlara devasa paralar harcamak istemeyen kullanıcılar için oldukça ideal bir model olacak diyebilirim. Ekranı, işlemcisi ve özellikle bataryası üst seviye olmasa bile kullanıcılara başarılı bir performans sunacak diye düşünüyorum. Bence tasarımı da oldukça şık. Kısacası tercih edilebilecek bir model olduğunu söyleyebilirim.